Cum au ajuns cele 4.000.000 de kilograme să se risipească în Germania

Totul a început în sudul Leipzigului, unde un depozit agricol are peste 4.000.000 de kilograme de cartofi. Legumele au fost depozitate în condiții perfecte, într-un spațiu: curat, uscat, răcoros, potrivit portalului german de știri Morgenpost.de.

Calitatea lor este excelentă, însă piața nu le mai dorește. „Oferta a depășit cererea, iar prețurile au scăzut”, explică fermierii. Deși comerciantul care a comandat recolta și-a îndeplinit obligațiile financiare, cartofii au rămas în depozit și nu are ce să facă cu ei.

Autoritățile germane au întocmit un plan prin care încearcă să salveze cartofii din depozit

Demersurile pentru salvarea tonelor de cartofi au început încă din decembrie 2025, atunci când firma care plantează copaci din bani publici (Ecosia) a contactat portalul german de știri pentru a stabili o acțiune comună.

Ecosia va finanța transportul celor 4.000.000 de kilograme de cartofi din Saxonia la Berlin. Berliner Morgenpost organizează distribuția gratuită către comunități locale.

Cine ar urma să primească gratuit cartofi în Berlin

Școli, cluburi sportive, organizații sociale și persoane private pot deveni puncte de distribuție, fiecare primind o tonă de cartofi.

„Este șansa de a arăta că alimentele sunt valoroase”, spun organizatorii. O parte din cartofi vor ajunge la banca alimentară Berliner Tafel, iar restul vor fi distribuiți populației din Berlin.

Centenarul Săptămânii Verzi Internaționale începe pe 13 ianuarie, fiind un moment simbolic pentru această acțiune. Doritorii pot aplica ca puncte de distribuție până pe 12 ianuarie pe www.4000-tonnen.de. „Ajutați-ne să salvăm măcar o parte din acești cartofi”. Presa germană spune că „este o oportunitate de a reflecta asupra valorii alimentelor și de a demonstra că, prin eforturi comune, putem reduce risipa alimentară”.

În 2025, o nouă descoperire făcută de cercetătorii chinezi atrăgea atenția. Potrivit acestora, cartofii provin din roșii sălbatice care creșteau în Anzi și încrucișate cu o altă specie de plantă. Totul s-ar fi petrecut acum 9.000 de ani, iar astfel cartoful ar fi ajuns la forma pe care o știm astăzi.

