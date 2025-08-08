Studiul a fost condus de profesorul Sanwen Huang de la Institutul Agricol din Shenzhen, China. Descoperirea deschide noi perspective pentru ameliorarea cartofului, una dintre cele mai importante culturi alimentare la nivel global.

O nouă descoperire științifică aruncă lumină asupra originii cartofului, unul dintre cele mai populare alimente din lume.

Potrivit unui studiu recent, cartofii s-au dezvoltat din roșii sălbatice acum aproximativ 9 milioane de ani. Cercetătorii au descoperit că o specie de roșii sălbatice din Anzi s-a încrucișat cu o altă plantă numită Etuberosum, dând naștere cartofului.

Profesorul Sanwen Huang de la Institutul Agricol din Shenzhen, China, care a condus studiul, a explicat: „Roșia este mama și Etuberosum este tatăl.”.

Deși cartoful și Etuberosum arată aproape identic deasupra solului, diferența majoră este la rădăcină. În timp ce cartoful produce tuberculi comestibili, Etuberosum are doar o rădăcină subțire.

Cercetătorii au descoperit că sunt necesare două gene specifice pentru a forma tuberculi: gena SP6A din roșii și gena IT1 din Etuberosum. Împreună, aceste gene pot declanșa procesul de transformare a rădăcinilor în cartofi gustoși.

„Am putea planta cartofi folosind semințe. Introducem gena IT1 în roșii și acestea devin cartofi”, a explicat profesorul Huang.

Deși este încă în faza experimentală, această cercetare ar putea duce la dezvoltarea unor noi soiuri de cartofi.

Această descoperire neașteptată arată cât de strâns înrudite sunt cartofii și roșiile, deși par foarte diferite la prima vedere. Ambele fac parte din aceeași familie de plante, alături de vinete și tutun.

