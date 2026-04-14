Acțiunea subliniază angajamentul Phenianului de a-și extinde capacitățile operaționale navale și arsenalul nuclear, într-un context marcat de tensiuni diplomatice majore cu Seulul și Washingtonul.

Detaliile testelor balistice

Conform presei de stat de la Phenian, lansările au avut loc duminică de pe distrugătorul de 5.000 de tone Choe Hyon, o navă prezentată oficial pentru prima dată în aprilie 2025.

Testele au implicat două rachete de croazieră strategice, care au zburat mai bine de două ore pe traiectorii prestabilite deasupra apelor vestice ale țării, dar și trei rachete antinavă, cu un timp de zbor de peste 30 de minute.

Toate proiectilele și-au atins țintele cu precizie, conform surselor oficiale.

În urma acestor exerciții, Kim Jong Un a reiterat obiectivul de „extindere nelimitată” a forțelor nucleare nord-coreene, trasând noi directive pentru perfecționarea capacităților de atac preventiv și de răspuns rapid.

Dezvoltarea flotei nord-coreene

Nava Choe Hyon este concepută pentru a transporta un arsenal complex, incluzând arme antiaeriene, rachete antinavă, precum și rachete balistice și de croazieră cu capacitate nucleară.

Cu toate acestea, capabilitățile reale ale flotei nord-coreene rămân un subiect de dezbatere. Oficialii și experții sud-coreeni sugerează că distrugătorul a fost probabil construit cu sprijin tehnologic rusesc, reflectând aprofundarea relațiilor militare dintre cele două state.

Deși un al doilea distrugător din aceeași clasă, Kang Kon, a fost lansat în mai anul trecut, acesta a suferit avarii serioase în timpul unei lansări eșuate.

Chiar dacă Phenianul susține că nava a fost reparată până în iunie, experții se îndoiesc de capacitatea sa operațională completă.

Între timp, Kim Jong Un a analizat deja planurile pentru al treilea și al patrulea distrugător. Cel de-al treilea, aflat în construcție la șantierul naval Nampo, ar trebui finalizat până în luna octombrie, cu ocazia aniversării Partidului Muncitorilor.

Coreea de Sud, „cel mai ostil” stat

Aceste demonstrații de forță fac parte dintr-o strategie mai amplă a Phenianului, care a testat recent și rachete balistice dotate cu focoase cu fragmentație.

Pe plan extern, Coreea de Nord a adoptat o atitudine de confruntare deschisă. Kim Jong Un a catalogat Coreea de Sud drept „cel mai ostil” adversar și a respins ferm ofertele de reluare a dialogului venite din partea Washingtonului, odată cu intrarea lui Donald Trump în al doilea mandat.

Liderul nord-coreean a cerut SUA să renunțe la condiția prealabilă a denuclearizării.

În paralel cu izolarea față de Occident, Phenianul și-a consolidat alianțele tradiționale. Coreea de Nord a trimis armament și mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina.

Totodată, în cadrul unei întâlniri recente cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, Kim Jong Un și-a reafirmat susținerea pentru inițiativa Beijingului de a promova o „lume multipolară”.

