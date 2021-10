Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis:

În altă ordine de idei legat de politica noastră internă, probabil majoritatea ați aflat că a avut loc o moțiune de cenzură și guvernul a fost dărâmat de unii politicieni care au dorit să arate că au voturi suficiente să poată demită guvernul nu au nicio gândire pentru ce urmează după.

Evaluarea mea oricât de trist ar suna este că acest guvern a căzut victimă unor orgolii politicianiste care nu au în spate nicio gândire pentru România. Aici suntem acum. Cum s-a ajuns aici? USR care s-a dat mare partid reformist a abandonat guvernarea la un moment dat din motive de ei știute. Ceea ce nu a fost bine, dar s-a mai întâmplat ca partide să plece de la guvernare, însă pentru USR nu a fost suficient sau aliat cu PSD și AUR ași au dărâmat guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză.

Pașii constituționali sunt bine cunoscuți. Eu voi invita partidele la consultări și voi încerca împreună cu cei mai maturi, responsabili să găsim o ieșire din această criză. Am decis că voi organiza runda de consultări luni, de la ora 12.00.

Sincer nu știu dacă primă rundă va duce la o soluție, dar eu personal sunt total implicat și sunt hotărât să găsesc cu partidele o ieșire din această criză. Nu putem să stăm peste iarnă fără guvern, suntem în plin val patru pentru că prea puțini români s-au vaccinat. Suntem într-o criză a prețurilor la energie care nu a fost generat de noi, este o criză globală.

Întrebări din partea jurnaliștilor:

Întrebare: Veți chema la consultări PSD, USR și AUR împreună și le veți cere o variantă de premier?

Răspuns: Partidele vor fi chemate separat la consultări. Am văzut că în media sunt foarte multe opinii, chestiunile pot fi așezate în diferite variante. Nu mă interesează teoria chibritului, mă interesează să avem un guvern care poate să gestioneze bine România.

Întrebare: Despre banii din fondul de rezervă care nu au ajuns la PSD și USR

Răspuns: Este mai nou un hobby al unora de a mă acuza, de a acuza guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor. Sunt convins că guvernul și premierul Cîșu fac lucrurile legal și corect. Nu am emoții în această chestiune. Este clar că în pragul iernii, anumite autorități au nevoie de sprijinul guvernului. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil este expresia unei frustrări că nu ei sunt la cheia banilor. Dar am discutat cu premierul Cîțu și am primit asigurări că alocările sunt pe măsura nevoilor.

Întrebare: Când trebuie purtată pe stradă masca?

Răspuns: Cred că tot timpul

Întrebare: De ce nu sunt interzise evenimentele private precum concertele

Răspuns: Sunt convins că la CNSU se discută aceste măsuri și vor lua măsurile care se impun. Din informațiile mele, ei se bazează pe date colectate în toată țara, iar fiecare comitet județean ia măsuri pentru ce se întâmplă acolo.

Întrebare: Acum o săptămână premierul spunea că exclude orice plafonare a prețurilor la energie, acum spune că vrea

Răspuns: Nu cred că e o monedă de schimb, e o schimbare de atitudine la schimbarea pieței. Nu s-a așteptat nimeni la această creștere fantastică la prețul gazelor, nici experții care ca de obicei nu se așteaptă la astfel de crize. Am atras atenția autorităților europene că trebuie să acționăm repede. Am avut o discuție lungă cu doamna Von Der Leyen când a venit la București, dar și la Consiliul European din Slovenia. Am reușit împreună cu alții să punem chestiunea în centrul atenției Comisiei Europene.

Nu vom putea să luăm măsuri la nivel european foarte repede, de aceea luăm în calcul plafonarea rapidă, e nevoie de măsuri rapide pentru a nu lăsa o explozie generalizată de prețuri. Da, sunt de acord cu plafonarea prețurilor în această iarnă.

Întrebare: Este necesară obligativitatea certificatului verde în România?

Răspuns: Certificatul verde obligatoriu pentru medici se discută și la noi, deocamdată în discuție ca și vaccinarea obligatorie.

Eu nu sunt adeptul măsurilor obligatorii și cu represalii, dar dacă nu reușim prin alte măsuri să nu încetinim răspândirea virusului.

De exemplu, prin măsura cea mai naturală, prin vaccinare, atunci este posibil ca la un moment dat astfel de măsuri, mai puțin populare, să fie luate în discuție și aprobate, probabil acum aprobate de Parlament, cum Guvernul este interimar și nu poate să dea OUG. Astfel de măsuri se pot lua doar prin lege

Întrebare: Cât de sigure sunt spitalele din România

Răspuns: Avem foarte foarte mulți medici foarte buni, dar din cauza crizei sanitare care pune o presiune mare pe întregul sistem de sănătate din păcate am avut accidente, dar aceste accidente în unele situații ar fi putut fi evitate, dacă anumite măsuri sanitare ar fi respectate. Ultima catastrofă pe care am avut-o la Constanța arată că medicii stau 24 din 24 ca să îngrijească bolnavii și dintr-un accident se pot întâmpla astfel de catastrofe, dar de aici să nu tragem concluziile greșite. Spitalele din România așa cum sunt ele funcționează cu un personal dedicat și care lucrează pentru pacienți. S-au prevăzut foarte mulți bani pentru sistemul de sănătate. Am făcut ceva foarte concret pentru o ameliorare semnificativă în întregul sistem de sănătate

Întrebare: Poate fi desemnat Florin Cîțu din nou premier

Răspuns: Deocamdată facem consultări cu partidele, după care voi face o analiză și voi anunța public pe cine voi desemna.

Întrebare: Luați în calcul alegerile anticipate

Răspuns: Declanșarea anticipatelor este se discută teoretic demult în România, însă Constituția e construită pentru a garanta stabilitatea. E aproape imposibil de declanșat anticipate, nemaivorbind că nici nu e de dorit. Ce ar aduce? Aceleași partide, probabil cu aceleași procente, probabil puțin puțin modificate, adică în situația de acum. Ele constituțional nu sunt bine definite și nu au avut loc niciodată.

Întrebare: De ce nu ați convocat consultări mai repede cu partidele

Răspuns: Crizele politice nu se pot rezolva foarte repede, ele se întâmplă când politicienii nu se mai înțeleg. Apar orgolii, țâfne. Am asistat la un entuziasm nefundamentat și deplasat în Parlament că a fost dat jos guvernul. Au dărâmat guvernul în plină criză. Această chestiune se ascunde la unii sub masca reformismului, la alții sub masca grijii pentru români. Partidele nu se mai înțeleg între ele, nici câte două, nici câte trei.

Aș fi putut porni imediat consultările, dar nu am vrut să o fac, le-am lăsat puțin timp politicienilor ca să se calmeze. Umblă unii cu povești neverosimile. Unii să se refacă coaliția, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar s-a întâmplat, alții că vor anticipate, alții vor doar circ. Și atunci le las câteva zile ca să se calmeze. Nu sunt deloc convins că prima rundă de consultări duce la o soluție. Este nevoie nu doar de dorință și povești, ci și de maturitate și dorința de a face ceva. E nevoie ca partidele să cedeze din tot felul de pretenții ca să se găsească o majoritate. Nu va fi simplu. Să nu înțeleagă cineva că ne vedem două ore la consultări și facem un guvern. Din păcate nu este așa simplu.

Întrebare: Ați făcut a treia doză de vaccin

Răspuns: Mi-am făcut a treia doză de vaccin

