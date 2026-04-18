Evenimentul, desfășurat sub tema „Heres to Elegance”, este conceput ca o expoziție publică menită să familiarizeze audiența europeană cu identitatea vizuală și tehnologică a mărcii.

Spațiul expozițional LEPAS este situat pe Via Tortona 27, în zona Tortona, un punct central al evenimentelor de design din Milano, în proximitatea districtului Navigli. Programul de vizitare pentru public este stabilit între orele 11:00 și 18:00, pe toată durata intervalului 21-26 aprilie.

Organizatorii au inclus în agenda zilnică momente de interacțiune cu publicul. Principalul punct de interes al expoziției este modelul LEPAS L6, care marchează prima sa apariție pe piața europeană. Vehiculul este construit pe platforma inteligentă LEX, o arhitectură dedicată vehiculelor pe energie nouă, care pune accent pe eficiența energetică și integrarea tehnologiilor de condus asistat.

Designul modelului urmează conceptul „Leopard Aesthetics”, caracterizat prin linii dinamice și suprafețe sculptate, integrate cu soluții tehnologice menite să ofere o experiență de condus silențioasă și rafinată. Pe lângă L6, brandul a anunțat anterior și prezentarea modelului L8, completând astfel portofoliul inițial pentru regiune.

LEPAS se poziționează ca un brand care încearcă să echilibreze estetica modernă cu utilitatea tehnologică. Strategia mărcii se bazează pe conceptul de „tehnologie cu căldură” (Technology with Warmth), prin care inovațiile tehnice sunt prezentate ca instrumente destinate îmbunătățirii stilului de viață, mai degrabă decât simple specificații tehnice. Expoziția din Milano reprezintă primul pas dintr-o strategie mai amplă de mobilitate pe care grupul Chery intenționează să o implementeze la nivel global și european în următorii ani.

Articol susținut de Chery

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE