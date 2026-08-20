De unde luăm 12 miliarde de lei?

Inițial, impactul noii legi a salarizării era estimat inițial de 8 miliarde de lei, însă în ultimele zile au apărut speculații că impactul suplimentar poate ajunge la 12 sau chiar 18 miliarde de lei anual.

Cheltuielile cu salariile sunt estimate la 165,4 de miliarde de lei în acest an, echivalentul a 8,1% din Produsul Intern Brut (PIB), dar urmează să crească la 173,4 miliarde anul viitor, echivalentul a 7,9% din PIB, conform Profit.ro.

PIB mic, taxare mică

Problema este însă faptul că PIB-ul este mic, iar veniturile încasate de Guvern din PIB sunt la rândul lor mai mici ca în alte state, conform sindicatelor.

„Ca procent, la noi anvelopa salarială este aproape la fel ca în alte state. Problema este că PIB-ul este mic. În plus, noi avem venituri de 32% din PIB, Bulgaria de 38-39%, iar state ca Franța și Germania sunt la 44%”, a declarat Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, pentru Libertatea.

„Există metode prin care legea salarizării să fie făcută sustenabilă. Am putea regândi sistemul de taxare, de exemplu taxarea capitalului. În România, profitul este taxat cu 16%, mult mai puțin față de cât încasează statul de la un muncitor, de exemplu. Apoi, avem o serie de taxe pe capital, precum impozitul minim pe cifra de afaceri care a fost 1%, anul acesta a scăzut la 0,5%, iar de la anul va fi eliminată. Ar trebui o reașezare a taxării pe baze egale”, susține Hossu.

Inegalități rămase

Sindicalistul a spus că guvernanții nu au făcut publică noua variantă și a dat mai multe exemple de inegalități rămase în vechile formule:

căpitanul unei nave de salvare pe mare are același coeficient cu căpitanul unei nave de agrement de pe lacul Herăstrău

statul vrea să elimine sporul de doctorat, dar nu vrea să îl introducă în salariul de bază la o valoare egală, deși pentru anumite funcții cere specific obținerea doctoratului, așa cum e cazul profesorilor universitari.

„Este un fel de Hopa Mitică, orice ai face statul vrea să cadă în picioare”, acuză el.

Nazare: „Orice sumă peste cele 8 miliarde de lei devine o obligație permanentă”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a avertizat joi că România nu își permite o reformă salarială care să pună în pericol reducerea deficitului.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că se poate ajunge tot la majorări de taxe, afirmând „orice sumă peste cele 8 miliarde de lei devine o obligație permanentă transferabilă întregii societăți și generațiilor următoare”.

Nazare a mai spus că în 2024 masa salariilor publice a fost în România de 40% din veniturile fiscale, față de o medie de 26% din Uniunea Europeană, țara noastră fiind pe primul loc.

România își propune pentru acest an un deficit bugetar de 6,2% din PIB, dar trebuie să continue reducerea până la un nivel de 3%, conform tratatelor Uniunii Europene.

În același timp, România trebuie să adopte mai multe legi pentru a putea termina Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la finalul lunii august 2026. Legea salarizării este unul dintre jaloane, cu o sumă de 770 milioane de euro.

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