„Letonia recunoaște acțiunile Rusiei în Ucraina drept genocid țintit împotriva poporului ucrainean”, se menționează în rezoluția adoptată de Parlamentul leton.

Riga cere statelor occidentale să crească sprijinul militar, financiar, umanitar și diplomatic acordat Ucrainei și să sprijine inițiativele de condamnare a acțiunilor Rusiei.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a transmis mulțumiri Letoniei pentru rezoluția adoptată. „Ucraina încurajează alte state și organizații să urmeze modelul”, a scris Kuleba pe Twitter.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP