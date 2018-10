Lia Olguța Vasilescu a anunțat că salariul minim ar putea crește de la 1 noiembrie 2018

Lia Olguța Vasilescu a transmis că Ministerul Muncii „lucrează la creșterea salariului minim pe economie încă de la finalul acestui an” după ce senatorul PNL Florin Cîțu a prezentat, tot sâmbătă, un document transmis de Ministerul Finanțelor către Comisia Europeană prin care enunța posibilitatea înghețării salariilor bugetarilor anul viitor pentru a ține sub control deficitul bugetar.

Redăm integral mesajul postat de Lia Olguța Vasilescu pe pagina de Facebook:

Iar s-a blocat guvernul', iar nu mai sunt bani de pensii și salarii', iar nu se aplica legea salarizării'. Asta aud de la opozitie din doua in doua luni. Și iar răspundem: așa cum nu ne-am blocat pana acum și cum am găsit fondurile necesare plății pensiilor și salariilor, așa se va întâmpla și anul viitor. Legea salarizării se va aplica așa cum a fost ea adoptată de parlament, chiar dacă lunile acestea a mai existat un scenariu și anume sa se aplice direct grila din 2022 în 2020, așa cum au solicitat, in mod repetat, mai multe federații sindicale. Consideram însă ca legea trebuie aplicată așa cum a fost adoptată de parlament și cum este in vigoare, cu aplicare etapizata pana in 2022 și creștere anuală cu 25 la suta din diferenta pana la grila din 2022. Mai mult, după analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucrează la creșterea salariului minim pe economie încă de la finalul acestui an și la diferentierea salariului minim in funcție de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveți mai jos analiza Comisiei de prognoza și a MMJS și calendarul creșterilor.