Elevii și părinții vor putea intra și ieși din școală doar pe baza unei cartele individualizate, trecând prin turnicheții de control montați la intrare.

Turnicheții au fost puși în funcțiune vineri, pe 26 septembrie.

Accesul elevilor va fi strict monitorizat. Sistemul are rolul de a împiedica chiulul și de a spori siguranța în incinta unității.

Fiecare ieșire sau intrare a elevilor va fi comunicată părinților prin e-mail, similar cu modul în care funcționează catalogul electronic.

De asemenea, vizitatorii vor primi ecusoane și cartele de acces limitat pentru a intra în școală.

„Când am ajuns, am rămas oripilat, îngrozit… șocat! Au montat „bariere” din alea ca la metrou, unde dai cu cartela să intri. Acum, ce voiam să vă zic: mi se pare inuman”, a scris un părinte pe un grup de Facebook, exprimându-și nemulțumirea față de noul sistem.

Directoarea CNFB, Ileana Didu, susține că măsura a fost luată pentru siguranța elevilor, dar și pentru a-i responsabiliza pe cei care nu au voie să părăsească incinta școlii în timpul pauzelor.

„Elevii de 18 ani pot să părăsească școala în timpul pauzelor. Împreună cu părinții, care au fost de acord în proporție de 99%, am implementat sistemul de control-acces”, a precizat directoarea.

Lucrarea a fost realizată între 1 august și 1 septembrie, cu sprijinul unei firme private, iar finanțarea a fost asigurată de părinți prin „Asociația Părinților Buzeșteni”.

Cartelele sunt personalizate pentru fiecare elev și profesor, iar accesul se va face exclusiv prin turnicheți după încărcarea tuturor cardurilor.

Colegiul Național „Frații Buzești” este unul dintre cele mai bune din Craiova și din România.