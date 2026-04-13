Extinderea Lidl Connect

Lidl Connect, deja activ în Germania (prin Vodafone), Austria (Drei) și Elveția (Salt Mobile), va fi extins în alte 27 de piețe. Modelul de afaceri se bazează pe sistemul MVNO (Mobile Virtual Network Operator), prin care retailerul închiriază infrastructura de la operatori existenți și oferă serviciile sub brand propriu, la prețuri competitive. „Serviciul va furniza conectivitate pentru milioane de clienți”, a declarat Julian Beer, director executiv Lidl International.

Parteneriat strategic cu 1GLOBAL

Extinderea devine posibilă datorită unui parteneriat cu furnizorul britanic de comunicații 1GLOBAL. Grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, va achiziționa o participație de 9,9% în 1GLOBAL, care deține licențe telecom în 12 țări. Acordul permite Lidl să evite investițiile masive în infrastructură, bazându-se pe rețelele existente ale operatorilor telecom locali.

Impact asupra pieței telecom

Intrarea Lidl pe noi piețe ar putea intensifica competiția pentru operatorii tradiționali, deja provocați de companii fintech precum Revolut sau Klarna, notează Financial Times. „Extinderea Lidl va crește presiunea asupra operatorilor care se confruntă deja cu concurența din partea grupurilor de servicii financiare”, a declarat Kester Mann, analist la CCS Insight.

O strategie digitală mai amplă

Serviciile de telefonie mobilă fac parte dintr-un efort amplu al Grupului Schwarz de a dezvolta un ecosistem digital. Prin divizia sa Schwarz Digits, compania a investit în cloud computing, securitate cibernetică și startup-uri de inteligență artificială. Lidl operează peste 12.600 de magazine în 31 de țări, inclusiv România, și servește milioane de clienți prin aplicația sa Lidl Plus, care numără peste 100 de milioane de utilizatori globali.

Lidl, cu sediul central în Neckarsulm, Germania, este unul dintre cei mai importanți retaileri europeni, iar această mutare ar putea redefini modul în care consumatorii interacționează cu brandul său. Retailerul rămâne fidel angajamentului său de a oferi servicii accesibile și inovatoare pe piețe diverse.

