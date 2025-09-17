Școala va instrui copii începând cu vârsta de 10 ani, precum și adulți, în pilotarea, asamblarea și programarea dronelor.

Viceministrul apărării, Tomas Godliauskas, a explicat motivul din spatele acestei inițiative.

„Este vorba de dezvoltarea capacităţilor de apărare militară, un obiectiv pe care Lituania îl ia foarte în serios, datorită apropierii sale de Rusia şi Belarus”.

Profesorul Mindaugas Tamosaitis a detaliat că elevii vor învăța să piloteze diverse tipuri de drone, inclusiv FPV, quadricoptere și monoposturi.

La școala din Taurage, situată la doar 20 km de enclava rusă Kaliningrad, copiii au început cu antrenamente virtuale pe computer.

Recent, ministerul lituanian al apărării a anunțat că a finalizat și instalarea unor „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad.

Pe terenul de antrenament, un băiat învăța să piloteze o minidronă sub supravegherea profesorilor, uneori chiar și să o prăbuşească la sol. Profesorii au remarcat entuziasmul copiilor pentru aceste activități.

Această inițiativă vine în contextul unor tensiuni crescute în regiune.

Lituania, membră NATO, a solicitat alianței să-și consolideze apărarea aeriană după ce două drone rusești s-au prăbuşit pe teritoriul său, venind din Belarus.

Lituania pregătește piloți de drone la granița rusă – Foto: X

În plus, țara baltică și-a anunțat planurile de a investi 1,1 miliarde de euro pentru întărirea protecției frontierei cu Rusia și Belarus, inclusiv prin utilizarea de mine antitanc.

NATO a anunțat recent intenția de a-și consolida apărarea pe flancul estic al Europei.

Această decizie vine la scurt timp după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spațiul aerian, într-un incident fără precedent pentru un membru al alianței occidentale de la începutul războiului din Ucraina.

