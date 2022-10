Noul prim-ministru britanic Rishi Sunak a purtat marți prima sa convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și l-a asigurat că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va continua, potrivit unui comunicat de presă transmis de Downing Street, relatează CNN și Al Jazeera.

„Prim-ministrul a spus că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina va fi mai puternic ca niciodată sub conducerea sa, iar președintele Zelenski poate conta pe faptul că guvernul acestuia va fi în continuare solidar” cu Ucraina, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului britanic, după ce cei doi lideri au vorbit la telefon.

„Ambii lideri au convenit asupra necesității de a continua să exercite presiuni asupra regimului barbar al [președintelui rus Vladimir] Putin prin continuarea sancțiunilor economice”, a mai transmis biroul premierului britanic.

Marți, într-un mesaj publicat pe Twitter, Zelenski a descris conversația cu Sunak ca fiind una excelentă și a precizat că a convenit cu acesta să „scrie un nou capitol” în relațiile dintre țările lor.

In an excellent conversation with @RishiSunak we agreed to write a new chapter in 🇺🇦-🇬🇧 relations but the story is the same – full support in the face of Russian aggression. I appreciate PMs first call to Ukraine. And always grateful for the support of the 🇬🇧 people.