Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat în raportul său de seară că atacul a vizat o școală părăsită din satul Cairo, iar în urma acestuia au fost ucise „până la 30 de persoane”.

Canalul de Telegram al opoziției cecene 1ADAT , la rândul său, susține că au fost loviți luptătorii lui Kadîrov din unitatea specială a Gărzii ruse cecene „Neftepolk” și că cel puțin o sută de oameni au murit.

Într-un videoclip distribuit pe Telegram și YouTube, câțiva militari stau într-o clădire distrusă, vorbesc în limba cecenă și își examinează rănile unul altuia.

Reports coming tonight about 40 of Kadyrovs Chechen soldiers having been killed today in a HIMARS strike in the Kherson region. pic.twitter.com/qbldikktMq