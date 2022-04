Pe lângă o groapă comună cu aproape 300 de oameni, multe cadavre rămase pe străzi și civili uciși aparent în stilul unor execuții (cu mâinile legate și cu pungi peste cap), Ministerul ucrainean al Apărării a găsit dovezi că trupele ruse au încercat să incinereze și cadavrele unor civili morți, scrie The Guardian.

„Civili morți au fost găsiți în apropierea unei autostrăzi situate la 20 km în afara Kievului. Sub pătură, sunt 4-5 femei goale moarte pe care barbarii (rușii, n.r.) au încercat să le ardă chiar acolo, pe marginea drumului”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării, pe Twitter.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the 🇷🇺 barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak #russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2

Russians are shooting civilians after tying their hands behind their backs. Dead bodies are all over the Kyiv oblast, on the streets, in cars, in peoples yards. Mass graves are full of unidentified bodies. Many families will never know what happened to their loved ones