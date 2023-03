24 mart. - Acum 12 ore Țările nordice au convenit asupra unui plan comun de apărare aeriană pentru a contracara amenințarea rusă

Forțele aeriene ale Suediei, Norvegiei, Finlandei și Danemarcei au căzut de acord asupra obiectivului de a crea o apărare aeriană nordică unificată, menită să contracareze amenințarea în creștere din partea Rusiei, relatează The Guardian.

Comandanții forțelor aeriene din cele patru națiuni nordice au semnat o declarație de intenție de a-și opera avioanele de luptă ca o singură flotă, pe baza modalităților deja cunoscute de operare în cadrul NATO, potrivit declarațiilor forțelor armate ale celor patru țări.

„Scopul este de a putea opera fără probleme împreună ca o singură forță prin dezvoltarea unui concept nordic pentru operațiuni aeriene comune, bazat pe metodologia deja cunoscută a NATO”, au transmis forțele aeriene daneze.

„Flota noastră combinată poate fi comparată cu cea a unei mari țări europene”, a declarat pentru Reuters comandantul forțelor aeriene daneze, generalul-maior Jan Dam.

Norvegia are 57 de avioane de luptă F-16 și 37 de avioane de luptă F-35, cu încă 15 din acestea din urmă comandate. Finlanda are 62 de avioane F/A-18 Hornet și 64 de F-35 în comandă, iar Danemarca are 58 de F-16 și 27 de F-35 în comandă. Suedia are peste 90 de avioane Gripens, mai precizează sursa citată, adăugând că nu este clar câte dintre aceste aeronave sunt operaționale.