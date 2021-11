Actorul are probleme de sănătate și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Liviu Vârciu a fost ieri la spital, după ce a urmat toate tratamentele pentru răceală, iar starea lui era tot îngrijorătoare. Vedeta de la Antena 1 nu a rămas în spital, ci s-a externat la câteva ore după ce i-a fost făcută o perfuzie. De asemenea, el a menționat că pentru aceste servicii medicale a plătit 2.000 lei.

După ce s-a mai pus puțin pe picioare, Liviu Vârciu a mers acasă la iubita lui și cei doi copii. În casa lui era o veselie de nedescris, iar micuța Anastasia dansa alături de mama ei, fiind foarte încântată de joacă. Actorul a ținut să precizeze că nu are COVID-19, pentru că s-a testat și rezultatul este negativ.

„Am fost la spital, mi-au pus o branulă și mi-au făcut o perfuzie. Uite cum arăt după o perfuzie, extraordinar! Bine… am dat și 20 de milioane (n.r. – 2000 lei). Gluma e glumă, dar e groasă. Nici filtrul nu mă mai ajută. Eu am fost la spital, după cum știți, toată ziua am făcut perfuzii și e în casă o supărare. (…) Măi fraților, am fost la spital, m-am simțit rău. Covid nu am, pentru că sunt cu testul negativ, la plămâni mi-am făcut o radiografie și sunt bine. Respir un pic mai prost pentru că am o răceală foarte puternică și tușesc”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Liviu Vârciu a avut COVID-19 în urmă cu mai multe luni

La începutul lunii noiembrie, atunci când a fost prezent în emisiunea „Xtra Night Show”, Liviu Vârciu mărturisea că s-a vindecat de COVID-19, însă că a rămas cu câteva probleme de sănătate după ce a contractat virusul. Prezentatorul TV nu a avut recent boala, însă atunci când a făcut analizele, acestea nu au ieșit tocmai bine.

„Toate analizele pe care le-am făcut înainte de COVID-19, le-am făcut și după și totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi-au dat să iau niște pastile. La plămâni au rămas niște punctulețe mici după ce am fost infectat”, a explicat Liviu Vârciu, în direct la „Xtra Night Show” în urmă cu câteva săptămâni.



