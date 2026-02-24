„Am văzut câinele zăcând în zăpadă”

Totul s-a petrecut la o pizzerie a lanțului Dodo Pizza din Celiabinsk, Rusia. Mihail lucra acolo din toamna lui 2024 și livra comenzi aproape zilnic. Iarna aceasta, spune el, un câine metis a început să vină frecvent noaptea să doarmă pe veranda localului. Angajații îl mai acopereau cu pături când temperaturile scădeau sub zero grade.

Într-una dintre ture, Mihail a pus o pătură cu sigla firmei peste câinele care stătea în zăpadă. După aproximativ 10-15 minute, când s-a întors din livrare, i s-a spus că este concediat.

Câinele fără stăpân, acoperit cu o pătură pe veranda pizzeriei din Celiabinsk, Rusia. Foto: 74.ru

„Am ajuns și am văzut câinele zăcând în zăpadă. L-am acoperit cu o pătură, am luat comanda și am plecat la livrare. Când m-am întors, mi s-a spus că sunt concediat”, a povestit Mihail Savițki pentru sursa citată.

El susține că, anterior, managerul ar fi transmis un mesaj intern în care avertiza că „următoarea persoană care ascunde câinele va pleca după câine”.

Compania spune că motivele reale sunt altele

Reacția oficială a Dodo Pizza a venit după ce cazul a explodat pe rețelele sociale. Compania afirmă că despărțirea de curier fusese decisă înainte de incidentul cu animalul și că rezilierea contractului ar fi avut la bază „întârzieri regulate, absențe și încălcări ale eticii profesionale”.

CEO-ul Dodo Brands, Dmitri Soloviov, a declarat că situația a fost „dureroasă și controversată” și a admis că a existat o problemă de comunicare. El a precizat că managerul ar fi fost preocupat de regulile sanitare și de siguranța clienților.

Totodată, compania a anunțat public că nu îi va reține bani curierului și că acesta își va primi salariul integral.

„Toată lumea întârzia”

Mihail nu neagă că a avut întârzieri, dar spune că anunța de fiecare dată în chatul intern și trimitea dovezi când mașina se strica sau rămânea blocată în zăpadă.

El mai afirmă că, în urmă cu doar câteva zile înainte de concediere, contractul i-a fost reînnoit pentru încă un an. De aceea, consideră că adevăratul motiv ar fi conflictul legat de câine și schimbarea conducerii locale.

„Fostul manager avea grijă de câine. Noul manager a interzis să mai fie pusă pătură sau bol cu mâncare”, a explicat el.

Cățelușul înghețat a fost adoptat

După valul de reacții online, câinele a fost căutat de voluntari și dus la adăpostul Togo din Celiabinsk. Potrivit companiei, animalul este acum în siguranță, iar costurile pentru hrană și tratamente veterinare vor fi acoperite până la adopție.

Ulterior, reprezentanții firmei au anunțat că animalul a fost adoptat și nu va mai trăi pe străzi.

Cazul a stârnit mii de comentarii, iar cei mai mulți s-au întrebat cât de departe se poate merge cu regulile atunci când e vorba de un gest uman făcut în ger.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE