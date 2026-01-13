Popularitatea accelerată a dus la preluarea fragmentelor muzicale de către alți utilizatori, care au realizat coveruri și reinterpretări ale cântecelor.

Creatorul Lolitei – un tânăr din Bacău care se recomandă Tom

Creatorul ei este un tânăr originar din Bacău, care se recomandă drept Tom, de profesie designer vizual cu peste un deceniu de experiență în editarea fotografiilor și videoclipurilor. Acesta a spus că Lolita este un proiect care leagă vechiul de nou.

„Caut să am un sunet specific de lăutărească prin versuri și intonație și cu accente moderne pe instrumentale. Se regăsesc mai multe stiluri în vibe-ul pe care l-am creat pentru Lolita”, spune creatorul personajului.

Inspirat de creațiile lui Radu Paraschivescu

Tom povestește că în fiecare an își petrecea concediul de toamnă la casa de la țară a unei prietene. Acolo, în biblioteca bunicului acesteia, a descoperit cărțile lui Radu Paraschivescu, lecturi care aveau să-l influențeze decisiv și să stea mai târziu la baza creării personajului Lolita.

„Mi s-a părut fascinant ce poezii scria pentru perioada în care trăia și am fost inspirat de acest stil. Printre primele lucruri făcute pe canalul de TikTok au fost coveruri la poeziile scrise de el. Ulterior, după multe încercări am ajuns la Lolita”, spune Tom.

Lolita, prima artistă română generată cu inteligența artificială

Întrebat ce dorește personajul Lolita să transmită societății prin intermediul pieselor sale, Tom a explicat:

„Am vrut să aduc ceva din vechea lăutărească în prezent, am vrut niște versuri care par mai personale despre oameni obișnuiți care trec prin suișuri și coborâșuri. Azi poate te crezi cel mai tare și mâine ești demoralizat. Lolita transmite că e OK să nu fii perfect, să faci greșeli, să mergi înainte cu viața și să încerci din nou, chiar dacă cel mai probabil iar vei greși”, spune creatorul.

„Publicul nu vrea perfecțiune, ci să se simtă înțeles”

Succesul fulgerător din rețelele de socializare i-a adus milioane de vizualizări, dar și primele complicații. Contul de YouTube pe care a publicat piesele Lolitei a fost suspendat de algoritmii platformei.

„Este vorba de primul canal de YouTube pe care nu am reușit să îl mai recuperez nici până acum. Bănuiala mea este că am avut o creștere prea mare și prea bruscă pe canal încât l-au marcat ca spam”, povestește creatorul.

Tom spune că succesul Lolitei pe TikTok l-a luat prin surprindere: sunetul a fost preluat de numeroși utilizatori, integrat în propriile videoclipuri, iar unii au mers mai departe, realizând coveruri și interpretând versurile personajului creat de el.

Lolita

„Când am văzut milioane de vizualizări și oameni cântând piesele în felul lor, am înțeles că Lolita nu mai e doar personajul meu, a devenit vocea lor”, concluzionează creatorul.

„Caut muzica potrivită pentru ceea ce simt”

Tom a declarat că el este autorul versurilor interpretate de Lolita, explicând că a urmărit ca personajul să fie cât mai autentic posibil.

„Îmi doresc ca personajul să vorbească exact cum se simte: fără filtre, cu o sinceritate care uneori poate părea brutală. Folosesc intenționat regionalisme și expresii de argou pentru că ele poartă o încărcătură emoțională pe care limba literară nu o poate reda”, explică autorul.

Pe lângă Lolita, Tom a creat și personajul Amarie, explicând că cele două artiste reprezintă extremele universului său interior: de o parte, aspirația dură a străzii, de cealaltă, liniștea evadării.

Amarie

„Însă nu vreau să mă limitez la un număr fix (de artiști – n.red.). Procesul meu este unul invers față de cel clasic: nu caut artiști ca să facă muzică, ci caut muzica potrivită pentru ceea ce simt. În momentul în care o să simt că vreau să transmit ceva și voi realiza că nu am o voce care să poată purta acel mesaj, atunci voi crea un alt personaj. Fiecare artist pe care îl aduc în acest univers trebuie să aibă un motiv real să existe, să aibă un adevăr pe care doar el îl poate spune. Este o evoluție organică, dictată de stare, nu de cifre”, mai spune Tom.

„Nu cred că muzica AI va «lua fața» celei tradiționale”

Creatorul celor două personaje a explicat că întregul proces tehnic din spatele fiecărei piese poate dura până la o săptămână, până când ajunge la versiunea finală pe care o ascultă urmăritorii.

„Tot procesul creativ începe de la versuri, după fac piesa unde poate dura cel mai mult pentru ca de obicei mă întorc și mai schimb versuri, testez cum se aude, după iar mai modific și tot așa. Când piesa e gata încep să pregătesc cadre statice pentru video și un mic storyboard. La final rămâne montajul video unde și aici poate dura de la 2 la 7 zile în funcție de câte cadre vreau să pun pe clip”, a declarat Tom.

Întrebat dacă muzica generată de inteligența artificială va depăși în viitor apropiat creațiile umane tradiționale, Tom s-a arătat sceptic, afirmând că AI-ul va forța, de fapt, artiștii să revină la autenticitate.

„Nu cred că muzica AI va «lua fața» celei tradiționale, ci mai degrabă o va forța să redevină autentică. Viitorul muzicii AI este despre democratizarea creativității. Până acum, ca să pornești un proiect precum Lolita, aveai nevoie de bugete uriașe, studiouri și zeci de oameni. Azi, AI-ul îmi permite mie, creatorului, să fiu regizor, compozitor și textier, dând voce unor trăiri care altfel ar fi rămas doar în mintea mea”, a spus Tom.





