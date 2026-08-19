Termenul de finalizare a lotului din A0 Nord realizat de chinezi, din nou amânat

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că progresul fizic pe lotul 3, ce leagă DN2 de DN3 în zona Cernica – Pantelimon, este de 93,5%. Lucrările sunt realizate de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), iar valoarea contractului este de 397,99 de milioane lei, fără TVA.

Deși stadiul fizic este unul avansat, mai sunt lucrări importante de finalizat în acest lot. Un punct critic rămâne pasajul DN3 peste A0, care conectează lotul 3 cu lotul 4 Pantelimon – Glina. Lucrările la rampele acestui pasaj sunt cele mai întârziate, ceea ce pune în pericol respectarea termenului actual de finalizare.

În această vară, CNAIR anunța că lucrările vor fi gata în septembrie, după ce inițial se avansase chiar și luna august. Acum este posibil ca segmentul de autostradă să fie gata în octombrie.

„Din cauza mobilizării, tronsonul cred că o să fie gata în prima parte a lunii octombrie”, a precizat pentru Libertatea purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

Potrivit CNAIR, întârzierile ar fi cauzate de lipsa de implicare a constructorului, compania CCECC.

Lotul 4 este finalizat, dar rămâne „muzeu”

De finalizarea lotului 3 depinde direct deschiderea circulației pe lotul următor, lung de 4,47 km, construit de UMB între Cernica și Pantelimon, pentru că nu are descărcare

Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, cuprins între Pantelimon și Glina, este terminat încă din iunie 2026, dar el s-a transformat într-un „muzeu” (autostradă terminată pe care nu se circulă n.r.) până la finalizarea lotului 3.

„Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare”, a precizat, în iunie, Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Valoarea contractului pentru execuția Lotului 4 al A0 Nord este de 312,63 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

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