Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord se apropie de recepția finală

Cristian Pistol a transmis, sâmbătă dimineață, printr-o postare publicată pe Facebook, că Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, cuprins între Pantelimon și Glina, se apropie de recepția la terminarea lucrărilor.

Potrivit șefului CNAIR, constructorul român UMB Spedition se pregătește pentru recepția finală pe întregul lot, care are o lungime de 4,47 kilometri. „Constructorul român (UMB Spedition) se pregătește de recepția la terminarea lucrărilor pe întregul lot (4,47 km)”, a transmis Cristian Pistol.

Ultimele lucrări executate pe șantier

Directorul general al CNAIR a precizat că, în această perioadă, în șantier se desfășoară ultimele operațiuni necesare înainte de recepția lucrărilor.

„În momentul de față se execută ultimele operațiuni în șantier: montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor și aplicarea stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton de la suprastructura podului peste Lacul Cernica (1,3 km), cea mai complexă structură de pe acest lot”, a explicat Cristian Pistol.

Conform datelor prezentate, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 99%, iar pe șantier lucrează în prezent 100 de muncitori și 11 utilaje.

Lotul 4 va asigura legătura cu autostrada A2 București-Constanța

Cristian Pistol a precizat că acest sector al Autostrăzii A0 Nord va asigura conexiunea cu Autostrada A2 București-Constanța. Totodată, acesta a menționat că deschiderea circulației pe Lotul 4 depinde de finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, dintre Afumați și Pantelimon.

„Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare”, a precizat directorul CNAIR.

Valoarea contractului pentru execuția Lotului 4 al A0 Nord este de 312,63 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Loturile Autostrăzii A0 Nord

Lotul 1: DJ601 – DN1 (Corbeanca), lungime de 17,5 kilometri, constructor: Impresa Pizzarotti – Retter Project Management. Lucrările includ 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție.

Lotul 2: DN1 (Corbeanca) – DN2 (Afumați), lungime de 19 kilometri, construit de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul, semnat în mai 2021, prevede 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție. O secțiune de 9,5 kilometri între DN1 și A3 a fost deschisă în noiembrie 2023, iar restul urmează să fie dat în folosință până la sfârșitul anului 2024.

Lotul 3: DN2 (Afumați) – DN3 (Cernica), lungime de 8,6 kilometri, realizat de China Civil Engineering Construction Corporation. Contractul a fost semnat în martie 2023, cu o durată de proiectare de 12 luni și o execuție de 18 luni. O porțiune de 2,3 kilometri este planificată pentru deschidere în decembrie 2024, iar finalizarea completă este preconizată pentru noiembrie 2025.

Lotul 4: DN3 (Cernica) – A2, lungime de 4,47 kilometri, construit de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL. Contractul, în valoare de 312,6 milioane lei fără TVA, a fost semnat în august 2020, iar lucrările sunt planificate a dura 18 luni după proiectare.

Autostrada A0 București Nord este împărțită în patru loturi, având o lungime totală de 48 de kilometri.

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