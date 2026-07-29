Șantierul lotului 3 A0 Nord a ajuns la 91,5%

Tronsonul dintre Afumați și Pantelimon are o lungime de 8,6 kilometri și se întinde între km 39+000 și km 47+600.

Echipele din teren avansează cu turnarea stratului de uzură, montarea panourilor fonoabsorbante și terasamentele la pasaje, însă inaugurarea depinde de ritmul în care va fi finalizat pasajul peste DN3.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a fost recent pe lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0, unde a mers cu mașina pe șantierul dintre DN2 și DN3. El a prezentat, într-un clip video, postat pe Facebook pe 28 iulie, situația la zi a lucrărilor.

Pe șantierul lotului 3 A0 Nord, lucrările avansează pe mai multe fronturi. La pasajul autostrăzii peste DN2 și în zona nodului rutier aferent, constructorul a așternut deja stratul final de uzură și lucrează la montarea parapetelor de protecție și a panourilor fonoabsorbante.

În ceea ce privește pasajele mari, la cel peste calea ferată București – Constanța s-a turnat placa de suprabetonare și se pregătește hidroizolația, în timp ce terasamentele rampelor sunt realizate în proporție de 80–90%, procent similar fiind atins și la pasajul peste DC27.

Totodată, pe întregul tronson se montează sistemele de iluminat public și ITS (Sisteme de Transport Inteligente – n.r.), se construiesc rigolele de acostament și de bază și se efectuează lucrările de taluzare cu pământ vegetal.

Procentul lucrărilor executate pe lotul 3 A0 Nord a ajuns la 91,5%.

Traficul va fi deviat pe DN3

Oficialul de la Ministerul Transporturilor precizează că la pasajul DN3 peste A0 a fost finalizată turnarea plăcii de suprabetonare pe toate deschiderile pasajului. De asemenea, se montează elementele metalice orizontale (barele/șinele – n.r.), care se montează pe stâlpii parapetului de protecție de pe marginea podurilor sau a drumului pentru a împiedica ieșirea vehiculelor în afara carosabilului. Se lucrează și la realizarea rampei dinspre Brănești.

Irinel Scrioșteanu anunță că va fi deviat suplimentar traficul pe DN3 în perioada următoare

„Săptămâna viitoare va fi deviat suplimentar traficul pe DN3 pentru a se permite construirea rampei spre Pantelimon”, a precizat secretarul de stat.

Punctul critic al proiectului

Punctul critic al tronsonului dintre Afumați și Pantelimon rămâne finalizarea pasajului DN3 peste autostradă, lucrare direct decisivă pentru recepția finală a lotului 3.

„Punctul critic rămâne pasajul DN3 peste A0, iar în funcție de finalizarea acestuia va avea loc și recepția, respectiv darea în trafic a acestui lot de autostradă”, a precizat Irinel Scrioșteanu.

Autoritățile mențin presiunea pe constructor pentru ca tronsonul să fie dat în circulație până la finalul lunii septembrie.

„Deși mobilizarea constructorului a mai crescut, menținem presiunea și sprijinul pe și pentru acesta, în vederea finalizării și a dării în trafic a acestui lot până la sfârșitul lunii septembrie”, a conchis secretarul de stat.

Lucrările sunt realizate de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation.

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