Ministrul culturii, după ce USR a criticat standul de carte al României de la Frankfurt: „Niște rătăciți în viață”

„Niște rătăciți în viață și în politică au publicat o poză cu spatele standului Romaniei de la Targul de carte de Frankfurt și au răscolit internetul cu ea. La câtă școală neterminată au, nu ai așteptări să nimerească intrarea în stand, dar să confunzi fața cu spatele îți trebuie ceva stupiditate, cu care te naști. Așa ceva nu se dobândește…”, a scris ministrul Lucian Romașcanu, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul critică și felul în care a fost abordat subiectul în media și atașează mai multe fotografii pentru a ilustra cum a arătat standul României, de fapt.

„Normal nu le răspundeam dar văd «știrea» și în locuri serioase, de unde, din păcate, nu s-a deranjat nimeni sa ceară o reacție. Câteva poze de la Frankfurt (unde am avut stand standard) și de la Belgrad (din aceste zile) unde suntem țară invitată de onoare”, a mai scris Romașcanu.

Târgul de Carte de la Frankfurt a fost organizat între 19 și 23 octombrie, iar mai mulți români care l-au vizitat au publicat pe rețelele sociale fotografii cu standul României, potrivit News.ro.

Imaginile arătau pereţii despărţitori din panouri metalice, lipsiţi complet de orice decoraţiune şi pe care au fost montate afişe mici pe care scria că este vorba despre standul României, aflat în contrast cu standurile pline de culoare ale unor ţări precum Georgia sau Slovenia.

În interior, era o mochetă roşie, câteva rafturi pe fiecare panouri, pe care au fost amplasate cărţi şi scaune albe.

O fotografie postată cu standul României de Vasile Gabrian, pe pagina de Facebook. Foto: News.ro

Imaginile au stârnit o serie de reacții și au fost comentate și preluate inclusiv de reprezentanții USR.

„Târgul de Carte de la Frankfurt era o ocazie bună pentru România să-și promoveze autorii și să se revanșeze după dezastrul de la Târgul de Turism de la New York. Nu s-a întâmplat acest lucru. Standul organizat de Ministerul Culturii s-a remarcat prin discreția absolută: zero decorațiuni, zero panouri publicitare, zero motive ca participanții să-i treacă pragul”, a transmis luni USR, pe pagina de Facebook.

