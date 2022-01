Într-un clip postat pe canalul său oficial de YouTube, Lucian Viziru le-a dezvăluit fanilor săi care au fost curioși să afle despre starea lui de sănătate că suferă de miocardită. Înainte de Anul Nou, actorul a acuzat dureri din capul pieptului, care coborau pe brațul stâng. Acestea l-au făcut pe Lucian Viziru să ajungă de urgență la spital, acolo unde a petrecut câteva zile bune. Inițial, el a fost suspectat de infarct.

„În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, oamenii mai tineri, dar, în special, bărbații, tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și sportivii”, a explicat Lucian Viziru, într-un material video pe YouTube.

„După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ăla de răceală, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2. Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu.”, a mai adăugat Lucian Viziru.

„Credeam că o să dau colțul”

Imediat după ce a fost externat din spital, Lucian Viziru a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Acesta a spus în direct la TV că s-a temut pentru viața lui. „Eram monitorizat în permanență. Au început atacurile de panică. Credeam că o să dau colțul… Sunt și mai panicos din fire. Îmi era frică să adorm”, a povestit fostul actor.

„Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut și stresul ăsta cu mutatul din Germania înapoi în România a fost mare. N-a fost o perioadă ușoară… În ultimele patru luni să stau fără Ema, copilului i-a fost și lui greu”, a mai povestit el pe 5 ianuarie.

