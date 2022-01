Lucian i-a mărturisit lui Cătălin Măruță că s-a temut pentru viața lui. „Eram monitorizat în permanență. Au început atacurile de panică. Credeam că o să dau colțul… Sunt și mai panicos din fire. Îmi era frică să adorm”, a povestit fostul actor.

„Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut și stresul ăsta cu mutatul din Germania înapoi în România a fost mare. N-a fost o perioadă ușoară… În ultimele patru luni să stau fără Ema, copilului i-a fost și lui greu”.



Lucian a spus că nu are încă un diagnostic de la medici și urmează să facă mai multe investigații. „Se poate să fi fost un infarct sau o miocardită”, a declarat fostul actor. După 7 ani petrecuți în Germania, Lucian Viziru s-a întors în România și spune că ar putea fi definitiv.

