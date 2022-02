Contactat joi, 3 februarie, de Libertatea, Orban a explicat: „I-am bătut obrazul, l-am certat pentru că nu se face așa ceva. Dacă îmi porți mie pică, nu înseamnă că poți încălca regulamentul”.

Și a continuat: „Florin Cîțu a condus ședința de plen comun în care se aniversau 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană și pur și simplu a refuzat să îmi acorde cuvântul, deși am cerut acest lucru încă din începutul ședinței. A fost un dialog, în care i-am spus să îi fie rușine și că este nesimțit. A fost o coțcărie penibilă marca Cîțu”.

Actualul președinte al partidului fondat de el, „Forța Dreptei”, a subliniat că Florin Cîțu l-a ignorat în Parlament, preferând-o pe senatoarea independentă Diana Șoșoacă, deși Orban se înscrisese la cuvânt.

„I-am spus «Să îți fie rușine, nesimțitule, că ai aruncat în derizoriu ședința, că i-ai dat cuvântul lui Șoșoacă, în loc să mi-l dai mie»”, a spus Orban pentru Libertatea.

Întrebat ce i-a răspuns Cîțu după ce l-a făcut „nesimțit”, Orban a replicat: „Mi-a răspuns, cu impertinența care îl caracterizează, că trebuia să cer cuvântul. M-a enervat faptul că a încercat să scape de rușine mințindu-mă în față. Este o scuză penibilă, nu avea cum să nu audă că i-am cerut acest lucru”.

Chiar nu mi se pare că am zis ceva care să nu fie ok. Chiar pot să zic că am fost elegant față de el. Problema este ce a făcut Cîțu ca președinte al Senatului. A aruncat în derizoriu o sesiune festivă a Parlamentului.

Ludovic Orban, pentru Libertatea: