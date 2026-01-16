Internet de mare viteză, de la sol până la 10.000 de metri

Grupul Lufthansa a anunțat că va dota întreaga sa flotă de aproximativ 850 de aeronave cu internet prin Starlink, tehnologia de comunicații prin satelit dezvoltată de SpaceX. Implementarea va începe în a doua jumătate a anului 2026 și este programată să se încheie până în 2029, potrivit informațiilor publicate pe newsroom.lufthansagroup.com.

Obiectivul este unul ambițios, cu acces la internet de mare viteză pe toate zborurile, indiferent de rută sau tipul aeronavei, cu performanțe suficiente pentru streaming video, muncă în cloud și apeluri online.

Cine va avea internet gratuit la bord

Conexiunea gratuită nu va fi oferită tuturor pasagerilor, ci va fi disponibilă pentru clienții cu statut din programele de fidelitate și pentru utilizatorii de Travel ID. Accesul nu va depinde de clasa de călătorie, ceea ce înseamnă că și pasagerii de la economic pot beneficia de internet gratuit, dacă îndeplinesc aceste criterii.

Tehnologia Starlink se bazează pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă, ceea ce permite viteze mai mari și o latență mai mică decât sistemele clasice de internet la bord. Acest lucru face posibilă utilizarea aplicațiilor care, până acum, funcționau greu sau deloc în timpul zborului.

Prin această mutare, grupul aerian își propune să devină lider european în zona conectivității digitale în aviație, într-un moment în care mulți concurenți se confruntă încă cu internet lent sau cu acoperire limitată.

„Un pas decisiv pentru o experiență premium”

Inițiativa este parte din strategia premium pe termen lung a grupului. Directorul comercial Dieter Vranckx a declarat că introducerea Starlink reprezintă „o etapă decisivă pentru experiența de călătorie premium”. Investiția coincide și cu anul centenarului Lufthansa, compania folosind acest proiect pentru a-și consolida imaginea de lider tehnologic în aviația europeană.

Dincolo de confortul pasagerilor, miza este una economică. Pentru călătorii de afaceri, posibilitatea de a lucra eficient în timpul zborului schimbă calculele legate de timp, costuri și productivitate, mai ales pe cursele lungi. Dacă videoconferințele, accesul la platforme de lucru și transferurile de date devin fiabile din avion, diferența dintre „timp pierdut” și „timp de lucru” aproape dispare.

Niciun alt grup aerian din Europa nu a anunțat, până acum, echiparea unui număr atât de mare de aeronave cu tehnologie Starlink. În plus, Grupul Lufthansa permite transportul bateriilor externe, interzise de multe alte companii, dar nu și utilizarea lor la bord.

