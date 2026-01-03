Condițiile puse de Noriega pentru a se preda

Doar două camere au înregistrat acel moment. Una era a postului ABC, cealaltă era a Pentagonului. Absența presei era una dintre cele trei condiții cerute de Noriega pentru a se preda. Celelalte două cerințe erau să i se permită să poarte uniforma militară și să dea câteva telefoane.

Contingentul s-a îndreptat spre terenul de fotbal al unei școli din vecinătate. În penumbră, Noriega a fost urcat într-un elicopter Black Hawk și grupul a plecat spre aeroportul Howard, de cealaltă parte a Canalului Panama. Zborul a durat 13 minute, iar Noriega a mai stat încă 28 de minute în acea bază. Apoi a fost urcat într-un avion militar C-130. În interior, un bărbat cu mustață stufoasă și jachetă DEA i-a ajustat cătușele. Noriega nu mai era omul forte al Panama, ci doar un alt deținut.

Au plecat spre baza Homestead, din Miami, unde au ajuns aproape la ora 3:00 dimineața. Îl aștepta un proces pentru trafic de droguri. În timp ce zburau spre Florida, președintele George Bush senior a apărut la televiziunea americană pentru a dezvălui noile știri. El a calificat operațiunea Causa Justa drept un succes, care, în ciuda numeroaselor victime civile, și-a atins obiectivul de a-l captura pe Noriega. În Panama, unii oameni s-au alăturat invadatorilor în sărbătoare. Fluturau cele două steaguri și aclamau în cele două limbi.

17 ani de pușcărie în SUA, 40 de ani în Panama

Noriega a stat în Miami aproape doi ani, așteptând procesul care a început pe 6 septembrie 1991. Martorii au venit și au plecat: majoritatea susțineau că au fost prezenți în momentul în care Noriega primea bani din traficul de droguri sau când dădea ordine care încălcau legea. Pe 9 aprilie 1992 juriul l-a găsit vinovat de opt capete de acuzare, printre care trafic de droguri, crimă organizată și conspirație. Două luni mai târziu, judecătorul l-a condamnat la 40 de ani de închisoare, pedeapsă care a fost apoi redusă la 30 de ani și, în final, la 17 ani.

Noua sa casă urma să fie o închisoare de securitate minimă în comitatul Miami-Dade. Celula sa, numită suita prezidențială, era dotată cu diverse echipamente electronice și de exerciții fizice. Confortul era pe primul loc. După mai puțin de șapte luni de detenție, Noriega și-a arătat latura temătoare: s-a convertit la creștinism.

Între timp a mai primit două condamnări în lipsă, în 1993 și 1994, a câte 20 de ani de închisoare, în Panama – pentru asasinate și torturi ale unor rivali. În 1999, Franța a decis, de asemenea, să-l judece pe Noriega în lipsă. Guvernul l-a acuzat că a folosit bănci franceze pentru a spăla aproximativ 3 milioane de dolari proveniți din traficul de droguri. L-a condamnat la 7 ani. A cerut Statelor Unite extrădarea sa.

Închis și în Franța, un an și jumătate

În aprilie 2010, la doi ani și jumătate după ce Noriega și-a ispășit pedeapsa, Hillary Clinton, secretarul de stat american, a semnat ordinul. A fost escortat până la un zbor comercial Air France de către șeriful federal. Fostul dictator purta haine negre și o pălărie albastră, mergea încet și era susținut de escortele sale. Avea 76 de ani.

La trei luni după începerea noului proces, francezii i-au confirmat condamnarea la șapte ani. Fostul președinte a fost apoi transferat la închisoarea La Santé, o structură labirintică și întunecată din sudul Parisului. La 7 iulie 2010, panamezul și-a început pedeapsa în zona specială a acestei închisori, unde au executat pedepse și alți deținuți celebri, precum fostul șef de stat algerian Ahmed Ben Bella sau venezueleanul Ilich Ramírez Sánchez, cunoscut sub numele de Șacalul.

În septembrie 2011, Noriega a obținut liberarea condiționată. Își ispășise deja aproape patru ani din pedeapsa franceză, deoarece i s-a adăugat timpul petrecut în Statele Unite după plecarea sa și în așteptarea destinației sale. A avut o conduită bună, așa că avea dreptul și la o reducere a pedepsei. Cu toate acestea, Panama ceruse deja extrădarea sa pentru a ispăși cele două pedepsele a câte 20 de ani. A rămas în detenție până la soluționarea acestei noi proceduri.

La sfârșitul lunii noiembrie, justiția franceză a acceptat extrădarea. La 11 decembrie 2011, la aproape 22 de ani după episodul său clandestin la Nunțiatura din Paitilla, Noriega s-a întors în Panama. Acasă.

Respectat în pușcărie în Panama

Acum era doar un om obișnuit, un bătrân de 77 de ani. Un deținut. Noua lui locuință nu era în spatele gratiilor. I s-a alocat o casă din centrul penitenciarului care era folosită de directorul acestuia când era încă controlat de americani. Nu este mare sau luxoasă, dar are spațiu pentru patul său, un birou, colecția sa de șepci și biblioteca sa personală modestă. După câteva luni în Panama, a încetat să mai fie un simplu deținut. Dimineața, când ieșea să se plimbe, să ia aer, ofițerii centrului îi făceau salutul militar cu mâna dreaptă la tâmplă. Respect, mai presus de toate.

S-a bucurat de vizitele prietenilor și foștilor colegi. De asemenea, și de cele ale familiei sale: fiicele sale Sandra, Thays, Lorena și cei șapte nepoți. În martie 2012, un grup de medici a confirmat că Manuel Antonio Noriega suferea de boli cardiace și de o tumoare cerebrală. Ei au avertizat că șederea sa în închisoare i-ar putea agrava starea. Având 80 de ani, fiicele sale insistau, în zadar, să i se acorde arestul la domiciliu.

A cerut iertare pentru crime

În vara lui 2014 a intentat un proces împotriva companiei de jocuri video Activision Blizzard pentru că i-a prejudiciat reputația cu jocul „Call of Duty: Black Ops II”. Spre finalul toamnei i-a fost respinsă cererea. Peste un an a cerut cerut iertare, pe postul local Telemetro, poporului pentru crimele regimului său și pentru propriile acțiuni care au dus la invazia americană din 20 decembrie 1989 și la expulzarea sa.

În ianuarie 2017 i se aprobă arestul la domiciliu, apăruse și un cancer de prostată. Peste o lună și jumătate i se extirpă o tumoră benignă de la creier, cu prețul unei hemoragii cerebrale severe. Rămâne în comă indusă medical până la moarte, 29 mai 2017. Nu i se organizează funeralii de stat, președintele Juan Carlos Varela anunțând că trecutul criminal nu-l califică pentru așa ceva.

Curiozități despre Manuel Noriega

  • A fost plătit de CIA pentru muncă de informații.
  • Abandonat de părinți la vârsta de cinci ani, a fost crescut de mătușa sa, Mama Luisa.
  • A fost șef al serviciilor de informații militare
  • La cererea Statelor Unite, ]n 1971 a călătorit în Cuba pentru a ajuta la eliberarea echipajelor a două cargouri americane

Surse: CNN, Chicago Tribune, NYT, Harper.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
SUA au lovit mai multe obiective militare din Venezuela / Cel mai mare complex militar venezuelean, în flăcări / Maduro va fi judecat în SUA / Columbia desfășoară trupe la graniță
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Viva.ro
Ce a împărțit Loredana în pachetele de pomană, foarte consistente, de la înmormântarea tatălui său și cu ce au fost primiți cei prezenți la Biserică. Ce detaliu special a atras atenția
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
Elle.ro
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe: "Nu m-am ferit..."
gsp
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
GSP.RO
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
GSP.RO
„Nu mă așteptam la asta”. Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: ce a remarcat la românii care nu vorbesc engleză
Parteneri
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Libertateapentrufemei.ro
Uraaa, vine bebe 5! Laura Cosoi este iar gravidă și a anunțat vestea de ziua ei! Dar asta nu e tot, surprinza abia acum urmează! Doamne, cât au așteptat!! Reacția soțului, reacția socrilor, toată bucuria, filmată
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Avantaje.ro
Loredana, în genunchi, lângă sicriul tatălui! Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Vasile Groza. Florin Călinescu și MIhai Gâdea au fost alături de loredana
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Știri România 15:55
Trei vulpi în centrul Bucureștiului, surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Antipa | VIDEO
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Știri România 15:31
Peste 100.000 de români au rămas fără curent din cauza viscolului: zonele cele mai afectate
Parteneri
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Adevarul.ro
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
Fanatik.ro
Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
Elle.ro
Nadia Comăneci a dezvăluit primele imagini din documentarul despre viața ei. Când va fi lansat și ce a declarat despre el: "Va ieși un film de foarte bună calitate." Video
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Stiri Mondene 15:32
Ce a pățit Jorge în vacanța în Thailanda: „Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră”
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”
Stiri Mondene 15:20
Reacția lui Jennifer Lopez, după ce i s-a spus să se îmbrace potrivit vârstei sale: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii
ObservatorNews.ro
"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Libertateapentrufemei.ro
E despărțirea anului, cu siguranță! E celebru, e adorat de români, e tată a 9 copii și s-a despărțit de iubita în vîrstă de 35 de ani! Ce s-a întâmplat acum a luat pe toată lumea prin surprindere
Parteneri
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
GSP.ro
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
În anul în care găzduiesc Mondialul, SUA au atacat Venezuela și i-au capturat președintele
GSP.ro
În anul în care găzduiesc Mondialul, SUA au atacat Venezuela și i-au capturat președintele
Parteneri
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Mediafax.ro
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
KanalD.ro
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare

Politic

USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Fanatik.ro
Securitatea lui Ceaușescu a băgat spaima în români! Adevăruri nespuse timp de 35 de ani: „Locul 2 în lume după Mossad!”
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026