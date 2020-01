De Ciprian Iana,

Pentru a păstra tăcerea, instructorul de dans le bătea și amenința cu moartea pe fete, spunându-le că are relații ”periculoase”, la nivel înalt.

În acest caz s-a întocmit un dosar care a fost trimis, anul trecut, în judecată la Tribunalul Hunedoara, iar Gigi Marian Osoloș este acuzat de trafic de minori

Martorul principal din dosar, sub protecția anonimatului, a vorbit despre Gigi Marian Osoloș în cadrul emisiunii ”Adriana Nedelea LA FIX”.

”El a trăit câțiva ani aici, aproape de noi. Mi s-a părut suspect felul în care se purta cu fetele, care îl ajutau la lucru. După ce a cumpărat casa, le-am văzut cum cărau materilale, ce făcea. Vedeam tot de la mine din curte. Vedeam cum le tortura, cum le forța să lucreze, cum cărau fetele, săracele, greutăți mari”, a dezvăluit martorul principal din dosar în cadrul emisiunii ”Adriana Nedelea LA FIX”.

Acesta a povestit că le-a întrebat pe fete de ce stau cu coreggraful, dar a primit răspuns: ”Nouă ne convine, ne place. Noi am mai lucrat cu el”.

Martorul este convis că fetelor le era frică de Ostoloș, povestind o întâmplare: ”Am văzut când a bătut-o pe una. Ei mâncau la noi, jos, pentru că eu am casa mai la vale. Am văzut o fată că nu mănâncă și am întrebat-o: e ce nu mânâncă? Mi-a răspuns că nu se simte bine.

Recomandări Poveste lui Gheorghe Drăguț care a trăit mereu cu moartea la poartă. Cum s-a vindecat de cancerul la ficat

”Atunci, i-ați o prăjitură”, i-am spus. A mers și a venit fără prăjitură. ”N-am găsit șervețel!”, s-a scuzat fata. Atunci, am luat eu o prăjitură și i-am dat-o. Fata se uita la el, iar celelalte una la alta. ”Ia-o, măi!”, i-s spus, scurt, Ostoloș. Apoi pe drumul prin pădure a bătut-o”.

”Altădată, le-am întrebat pe fete: ”Voi numai o dată pe zi mâncați?”. Spuneau că dimineața nu mănâncă, iar seara mai iau o fructă, ceva. De fapt, el le pedepsea. La unele le dădea, la alte nu. Cum considera el, cu porția

”Fetele erau speriate”, spune martorul, care, cu o altă ocazie, când s-a întâlnit cu elevele lui Ostoloș le-a întrebat de ce stau cu un asemenea om:



Recomandări Gigi Marian Osoloș, coregraful școlii de dans din Constanța care își abuza fizic și sexual elevele, folosea relațiile cu anumiți ”grei” din PSD ca să le terorizeze

”Te rog frumos zi de mine ce vrei dar de el nu. Pe urmă am aflat că le amenința. După aia am aflat că erau instruite ca atunci când coboară din mașină să fie bine dispuse, zâmbărețe, să nu pară nimic suspect pentru noi”, a dezvăluit martorul.

”Vedeam cu țipă, cum urlă la fete. Tot timpul le spuneau să plece, să nu mai stea. Erau 4-5, maxim. Unele plecau, altele veneau”, a mai precizat martorul din dosar.

Despre coregraful Gigi Marian Ostoloș, martorul a declarat: ”Un om suspect. Tăcut, vorbea puțin și tot timpul voia să mă ducă în derută. Spunea că a vrut să-și ia o casă cât mai departe de Constanța. Să fie cât mai izolată, să nu fie drumuri pe lângă ea. Zicea că o să vină rușii și o să ocupe Constanța și toată România și că mai bine să-l mănânce lupii, decât să-l omoare rușii. Iar depre proviziile pe care le tot făcea zicea că le face și le îngroapă, dacă vin rușii”.

”Mai era cu încă una, una Corina, instructuare cu el la dans”, spune martorul, care l-a întrebat pe Osoloș de ce nu aduce băieți să-l ajute.

”Păi nu am băieți, nu am decât fete”, a sunat răspunsul lui Gigi Marian

Osoloș.

Citeşte şi:

Școala smart de la sat care are senzori până și la baie. Este într-o mică localitate din Alba |VIDEO

Ce nume vor purta Prințul Harry și ducesa Meghan după ce și-au pierdut titlurile regale

Andreea Berecleanu, la un pas de exmatriculare în școala generală. Părinții vedetei au fost chemați la școală de urgență

GSP.RO Ilie Dumitrescu a avut o aventura cu o femeie maritata. A spus cine este: "Omul m-a sunat și mi-a spus: «Am o familie și te rog să încetezi»"

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2020. Racii trebuie să își schimbe prioritățile