De Matei Bărbulescu,

Instructorul de dans avea grijă să le amenințe constant pe fete ca să bage frica în ele și să le determine să nu vorbească cu autoritățile. Le spunea că are relații „sus-puse și periculoase“. Adică afaceri și prietenii cu politicieni care ocupă sau au ocupat funcții publice.



Unii dintre ei sunt Eduard Martin, Dumitru Martin și Gheorghe Martin (PSD).



Cei trei Martin au fost asociați împreună cu Gigi Marian Osoloș într-o firmă de pază numită Top Security SRL.

Firma există din 1994, iar în 2016 a intrat în insolvență. În cei 22 ani de activitate, din datele disponibile, a avut profit într-un singur an, în rest a ieșit pe zero sau a avut pierderi. Din 2007, firma a avut în fiecare an maximum doi angajați, iar în ultimii șapte ani a declarat că are zero angajați. În schimb a rămas cu datorii de aproximativ 350.000 de euro.



Asociații lui Gigi Marian Osoloș au avut relații strânse cu Radu Mazăre și au fost condamnați pentru diverse infracțiuni.



Eduard Marin, fost consilier județean și fost deputat PSD, a fost condamnat în 2019 la 5 ani și 6 luni cu executare pentru dare de mită. Acesta dăduse mită pentru ca firma familiei sale, Polaris, să câștige o licitație organizată de Primăria Constanța. În același dosar a fost condamnat și fostul primar Radu Mazăre pentru luare de mită.



Dumitru Martin, unchiul lui Eduard Martin, a fost condamnat în 2015 în Statele Unite ale Americii la 13 ani de închisoare după ce a încercat să mituiască un agent FBI aflat sub acoperire.



Gheorghe Martin, stânga, și Adrian Năstase în 2004 / Agerpres

Gheorghe Martin, tatăl lui Eduard Martin și fratele lui Dumitru Martin, este fostul prefect al Constanței pe vremea lui Adrian Năstase și fondatorul firmei de salubritate Polaris. Afacerea există din 1998, iar de-a lungul anilor, familia Martin a strâns gunoaie pe bani mulți pentru Primăria Constanței, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Ministrul de Interne și TelDrum.



“În toiul crizei economice din anul 2008, afacerea familiei Martin a fost pusă la adăpost printr-un contract fabulos încheiat cu Primăria Constanța condusă de Radu Mazăre: monopol garantat prin clauze de exclusivitate timp de 25 de ani și 340 de milioane de euro”, au scris într-o investigație jurnaliștii de la Info Sud-Est.

Eduard Martin: „Știu că era unul cu coadă și geacă de piele”

Gheorghe Martin și Dumitru Martin nu au putut fi contactați, dar am vorbit cu domnul Eduard Martin. Acesta a spus că-și amintește că acum 20 de ani a avut o firmă de pază, dar că numele Gigi Marian Osoloș nu-i spune nimic.



Gigi Marian Osoloș relaxându-se la mare. Sursa: Instagram



“Eu pe omul ăsta nu l-am văzut de 20 și ceva de ani. Nu-mi aduc aminte numele lui. Știu că am avut o firmă de pază, dar acum vreo 20 de ani. Eu, pe el personal, pe acest asociat al meu, nu l-am văzut de atunci. De fapt, la momentul intrării știu că era unul cu coadă și o geacă de piele”, spune fostul deputat.



“Hărțuirea sexuală o condamn eu ca om. Eu sunt un om normal, am și eu o fetiță, nu aș vrea vreodată să se ajungă în vreo astfel de situație cu ea sau să o hărțuiască sexual. Am sensibilitatea asta pentru că am o fată. Sunt total împotriva acestui comportament. Folosirea unei școli de dans pentru a agresa sau a hărțui persoane de sex feminin, mi se pare o chestie oribilă și condamnabilă.”



Gigi Osoloș a avut o relație destul de apropiată și cu Robert Negoiță, deputat PSD în Teleorman în perioada 2008-2012 și primarul Sectorului 3 din 2012.



Robert Negoiță, patronul RIN Grand Hotel, cunoscut pentru că își punea la dispoziție hotelul pentru proxeneți, ademenea fete organizând concursuri de miss, iar apoi, în schimbul unor favoruri sexuale, le oferea bani, cadouri și sprijin pentru a intra în politică.



Robert Negoiță / Hepta

Una dintre fostele dansatoare la Total Dance Centre își amintește că i-a văzut pe Gigi Marian Osoloș și Robert Negoiță de multe ori împreună la sala de dans din Constanța.



“Vorbeau ca doi prieteni care se cunosc de mult timp. Negoiță venea la sală sau mai venea la sediu, vorbea cu Gigi, se duceau la el în birou. El (n.r. Robert Negoiță) era omul lui (n.r. Gigi Marian Osoloș) de bază, a tot venit pe la sală timp de un an, era o față comună. Se vedea că aveau o relație apropiată”, spune dansatoarea.

Sub protecția anonimatului, fata povestește că avea în jur de zece ani când a călătorit în mașina lui Robert Negoiță, împreună cu alte dansatoare, din Constanța în București.



– De unde știi că era mașina lui Robert Negoiță?

– Pentru că el o conducea. Pe vremea aia (n.r. la începutul anilor 2000), tatăl meu avea o Dacie și a fost prima dată când am văzut așa o mașină, nu mai știu ce marcă era, dar țin minte că înăuntru era totul piele, frumos.



Fosta dansatoare povestește că Robert Negoiță se comporta prietenos cu ea și că Gigi Marian Osoloș nu o jignea și nici nu o bătea de față cu fostul deputat.



“Negoiță ne-a zis că putem să consumăm cât și ce vrem noi de la hotel și să mergem pe gratis la Aqua Park, că e tot al lui”, rememorează tânăra.

„Când Gigi nu mă bătea pe mine, o bătea pe cealaltă”

Fata a crezut că merge într-o vacanță, dar când a ajuns la hotel și-a dat seama că a fost păcălită. Își amintește că avea repetiții de la 7 dimineața până la prânz, când lua o pauză de masă, repetiții din nou până seara la cină, iar pauză de masă și apoi repetiții până la 3-4 dimineață. Și tot așa, timp de aproape o săptămână.



Violența era la ordinea zilei. “De dimineața până seara stăteam într-o bătaie și într-un scandal continuu, era ceva de nedescris… Când (n.r. Gigi Marian Osoloș) nu mă bătea pe mine, o bătea pe cealaltă și era și asta o traumă. La un moment dat, l-am sunat pe tatăl meu că vreau acasă, nu mai pot, dar a vorbit cu Gigi și l-a liniștit”, spune fosta dansatoare.



“În timpul ăsta Negoiță nu venea chiar des. Apărea din când în când, îl saluta pe Gigi, iar Gigi îi mai arăta ce am pregătit.”



Fosta dansatoare povestește că Gigi Marian Osoloș nu i-a spus pentru ce era spectacolul sau unde o să se țină, iar, din cauza unor motive pe care nu le cunoaște, reprezentația nu s-a mai ținut.



“Dar au mai fost prezentări de modă unde mergeam cu Negoiță și cu Gigi”, își amintește fata. “Trebuia să defilăm în costumul de baie, nu exact ca ele (n.r. concurentele), ci pe stil de dans.”

Contactat telefonic, Robert Negoiță a declarat: “Nu am avut nicio legătură cu acest domn. Nu-l cunosc.”



Pe lângă relațiile cu familia Martin și cu Robert Negoiță, Gigi Marian Osoloș a mai avut o firmă împreună cu Alexandru Gorga, un bărbat din Constanța cunoscut pentru comportamentul său violent, furt și organizarea unor lupte ilegale cu câini.



Gigi Marian Osoloș înainte de “Simfonia Dezumanizării”, spectacolul pe care l-a coordonat la Teatrul de Stat Constanța





Firma se numea Almaro Trading SRL, avea ca domeniu de activitate comerțul și a fost radiată în 2013.



Alexandru Gorga nu a putut fi contactat pentru comentarii.



Aceste legături pot justifica atitudinea reticentă a autorităților din Constanța la mărturiile dansatoarelor și ale părinților.



Pentru că Gigi Marian Osoloș nu respecta decizia instanței care îl pusese sub control judiciar, după ce DIICOT îl trimisese în judecată în 2017, mama unei dansatoare a încercat să avertizeze poliția din Constanța. Răspunsul lor a fost indiferent:



“Noi nu putem preveni ca alte persoane să devină victime. Nu numai în legătură cu chestia asta. În general. Nu putem sta lângă fiecare om, să-i oprim pe stradă și să-i prevenim pe fiecare.”



Apoi, au îndemnat-o pe mamă să aibă mai multă grijă de copilul ei: “Mie mi se pare normal ca, înainte de a vă preocupa de alte fete sau alți părinți care au obligația de a avea grijă de copilul lor, să vă îndreptați atenția mult către copilul dumneavoastră”.



Când una dintre dansatoare s-a dus să dea declarație la DIICOT Constanța despre abuzurile suferite, ofițerii nu o credeau. “Spuneau că e imposibil așa ceva, că nu am dreptate, îmi închideau gura, mai mult se luau de mine. Apoi, mi-au zis că dacă vreau să dau declarație trebuie să vină și avocatul lui (n.r. Gigi Marian Osoloș), care îi este prieten. Mă simțeam ca și cum ar urma să fiu agresată din nou. Așa că am zis că eu nu mai dau nicio declarație, m-am ridicat și am plecat”, povestește fata.



În același timp, din rechizitoriul întocmit de procuror aflăm că abuzurile pe care Gigi Marian Osoloș le comitea în Italia, faptul că le păcălea pe fete că merg în vacanță, dar de fapt le exploata la muncă și apoi le tortura pe cele care nu produceau suficienți bani, au fost clasate. Motivația este șocantă – practic, victimele sunt de vină pentru că nu au sesizat autoritățile mai repede.

“Din probele administrate în cauză nu a rezultat, dincolo de orice dubiu rezonabil, că persoanele vătămate au fost induse în eroare sau constrânse de inculpați sub forma autoratului sau complicității să desfășoare acele activități pe raza județului Constanța sau în Italia, iar comportamentul uneori agresiv al inculpatului față de unele dintre acestea era justificată, în special de perfecționarea deprinderilor în arta dansului de către persoanele vătămate, fără a se putea dovedi, fără echivoc, că acestea aveau ca scop obținerea de beneficii în urma exploatării prin muncă, având în vedere și perioada îndelungată de timp scurs de la momentul când s-au petrecut faptele și imposibilitatea obiectivă de administrarea unor probe concludente în acest sens, respectiv faptul că nici una dintre persoanele vătămate nu au sesizat organele de urmărire penală la o perioadă apropiată de momentul petrecerii faptelor”, scrie în rechizitoriu.



După dezvăluirile din Libertatea din noiembrie 2019, Gigi Marian Osoloș a dat declarații șocante pentru Observator:



Eu sunt o fire colerică, m-ați înțeles? Că de asta am ajuns aici. Nu a scăpat unul de-o palmă din partea mea.

Fiecare are o slăbiciune în viața lui. Și mie dacă mi-au plăcut femeile… Care-i problema?

Este inevitabil că-n timp unele dintre ele și-au dorit sau le-a plăcut. Este matematică.

Asta au făcut, au dansat. După aceea, nu este de ajuns în această meserie, asta știe toată lumea care a făcut-o.

