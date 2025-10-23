Această situație neobișnuită a atras atenția jurnaliștilor germani de la Carwow, care au analizat cauzele posibile ale acestui fenomen.

De ce șoferii nu mai cumpără Subaru Impreza

Ei spun că primul factor descurajant pentru potențialii cumpărători pare a fi prețul de pornire de 35.260 euro pentru un Subaru Impreza, semnificativ mai mare decât al competitorilor din aceeași clasă.

Deși prețul este ridicat, Subaru Impreza oferă tracțiune integrală standard, un avantaj față de alte hatchback-uri compacte. Sub capotă, mașina este echipată cu un motor boxer de 2,0 litri și 4 cilindri, care dezvoltă 136 CP și 182 Nm.

Conform sursei citate, motorul are atât avantaje, cât și dezavantaje.

„E bun în arhitectura sa boxer și în centrul de greutate pe care-l asigură mașinii, conducându-se și turându-se plăcut. Dar e cuplat la o cutie de viteze oribilă, de tip CVT, care anulează orice plăcere în condus și care-l face și ineficient în consum”, spun jurnaliștii germani.

Performanțe și consum

Subaru Impreza accelerează de la 0 la 100 km/h în 10,6 secunde și atinge o viteză maximă de 199 km/h.

În ceea ce privește consumul, testele realizate de jurnaliștii germani au arătat o medie de 8,9 litri/100 km pe autostradă, un rezultat considerat ridicat pentru un hatchback compact cu sistem mild hibrid.

Dotări și configurații la Subaru Impreza

Modelul oferă doar două niveluri de dotări, cu posibilitatea adăugării unor pachete suplimentare. Deși opțiunile sunt limitate, versiunea de bază este bine echipată comparativ cu alte modele din segment.

Sistemul multimedia al Subaru Impreza este descris ca fiind mai arhaic în afișaje grafică și interfețe, dar ușor de utilizat.

Interiorul mașinii prezintă unele elemente considerate demodate, precum butoanele pentru încălzirea scaunelor.

Un aspect pozitiv evidențiat este ținuta de drum a mașinii, datorată centrului de greutate coborât, motorului poziționat longitudinal și tracțiunii integrale permanente simetrice.

„Acest segment, cândva BMW Seria 1 mai oferea un motor poziționat longitudinal, dar acum n-o mai face. Așa că Subaru Impreza a rămas ultimul reprezentant al unei epoci apuse de inginerie”, arată presa germană.

Prețul ridicat și consumul mare descurajează cumpărătorii

În ciuda unor calități apreciate, precum tracțiunea integrală și ținuta de drum, Subaru Impreza se confruntă cu provocări semnificative pe piața germană. Prețul ridicat, consumul mare și transmisia CVT sunt factori care descurajează potențialii cumpărători.

„O cutie potrivită ar fi făcut mașina asta mult mai interesantă și atunci poate și multe alte deficiențe i-ar fi fost iertate mai ușor. Dar, la această etapă japonezii de la Subaru nu par să depună prea mult efort pentru a face acest model mai atractiv în Germania și pur și simplu vând atât cât inerția pieței le generează în cifre”, concluzionează presa germană.

În ciuda vânzărilor reduse, Subaru Impreza rămâne un model apreciat de un segment specific de cumpărători, în special cei care locuiesc în zone montane cu condiții meteorologice dificile și care preferă un hatchback în locul unui SUV.

