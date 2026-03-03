Una din zece mașini vândute în Europa e chinezească

Creșterea vânzărilor mărcilor auto chinezești în Europa provoacă tot mai multă îngrijorare în rândul guvernelor și serviciilor de informații.

Modelele unor branduri precum BYD, MG Motor și XPeng nu mai sunt privite doar ca o concurență economică, ci și ca un potențial risc pentru protecția datelor naționale, relatează publicația Autobahn.

Potrivit companiei de cercetare Dataforce, aproape una din zece mașini noi vândute în Europa este de fabricație chineză, iar aproximativ 123.000 de astfel de vehicule circulă deja pe drumurile europene.

Aceste mașini electrice sunt echipate standard cu zeci de senzori, inclusiv camere video, radare, sisteme GPS și lidare. În plus, ele sunt conectate aproape permanent la smartphone-urile ocupanților.

Avertismente din partea serviciilor de informații

Cercetătorii avertizează că datele colectate de acești senzori, de la trasee și imagini până la informații personale, ar putea fi transmise către servere din China. Serviciul german de informații interne, Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), a emis recent un avertisment explicit, calificând aceste vehicule drept un risc semnificativ pentru securitatea națională și viața privată.

„Există suficiente căi ocolitoare care pot duce la spionaj”, a declarat Pim Grol, director al organizației de profil RAI Automotive Industry NL, pentru publicația Trouw.

Mașinile chinezești, interzise în bazele militare din Polonia

Îngrijorările nu sunt doar teoretice. Guvernul polonez a interzis accesul vehiculelor de fabricație chineză în toate bazele militare.

Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, a reacționat după un raport critic de securitate, afirmând că amenințarea colectării de date sau a sabotajului este „un fapt, nu o ipoteză”.

Pe lângă colectarea pasivă de date, există și îngrijorări privind controlul de la distanță.

Jean-Paul van Oudheusden, analist la eToro, a menționat în Het Parool un incident în care un blogger chinez și-a putut muta mașina de la distanță, din străinătate. Serviciile de securitate se tem că astfel de funcționalități ar putea fi utilizate abuziv pentru a prelua controlul asupra unui vehicul.

Dilema europeană

Comisia Europeană caută în prezent un cadru de reglementare adecvat. În timp ce furnizorii chinezi de tehnologie 5G precum Huawei și ZTE au fost deja supuși unui control strict în Europa, situația automobilelor este mai complexă.

Modelele chinezești sunt accesibile și avansate tehnologic, caracteristici esențiale pentru atingerea obiectivelor europene privind clima și electrificarea transportului.

Totuși, trebuie menționat că automobilul ca platformă mobilă de colectare a datelor nu este un concept exclusiv chinez. În 2021, China a interzis accesul mașinilor Tesla în apropierea unor locații guvernamentale.

În ianuarie, Uniunea Europeană a propus un nou regulament care să permită excluderea țărilor și furnizorilor cu profil de risc ridicat din lanțurile critice de aprovizionare.

China a produs 34 de milioane de mașini în 2025

China a produs anul trecut în total 34 de milioane de unități, iar electricele și hibridele au depășit 16 milioane. Astfel, China este atât cel mai mare producător din lume, cât și cea mai mare piață de mașini eco.

De asemenea, a devenit și cel mai mare exportator din lume, depășind Japonia în anul 2023.

Exporturile auto ale Chinei au crescut de la un milion de vehicule în 2019 la 7,1 milioane în 2025.

