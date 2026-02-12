După ce au surprins constructorii occidentali pe piața chineză, acum grupurile din statul asiatic iau cu asalt și piețele occidentale, unde ritmul de creștere al vânzărilor constructorilor chinezi este este înspăimântător pentru cei clasici.

Au depășit 100.000 de mașini pe lună în Europa

Grupurile chineze au vândut pentru prima oară în luna decembrie peste 100.000 de mașini în Europa, conform Autonews.com, care citează datele companiei de consultanță Dataforce în creștere cu 126%.

Aceasta le conferă o cotă de piață de 10% și pune grupurile chineze pe drumul de a trece în acest an de 1,2 milioane de automobile vândute pe Bătrânul Continent.

Cine sunt campionii

Pe tot anul trecut, grupurile chineze au vândut 811.000 de unități în spațiul european, o dublare față de anul 2024, potrivit ChinaEVHome.

Constructorul britanic MG, deținut de concernul de stat SAIC Motor, a depășit 300.000 de unități pentru prima oară în 2025. Creșterea sa este de 26%.

Foto: MG

Acesta este urmat de BYD care, împreună cu brandul său de lux Denza, a vândut 186.612 unități. Vânzările BYD au crescut cu 286% în regiune!

Grupul Chery urmează în top, brandul Jaecoo vânzând 56.944 unități, Omoda alte 52.950. Marca Chery a adăugat la rândul ei 10.247 unități, iar Jetour – proaspăt lansat – a venit cu alte 66.

În total, grupul Chery a vândut în Europa 120.207 unități. Procentual, creșterea sa este de 605%!

Următorul loc este ocupat de către constructorul suedez Polestar, deținut de grupul Geely. Acesta a comercializat 47.579 unități. Împreună cu brandurile de lux Zeekr și Lynk&Co, vânzările grupului Geely în Europa au crescut cu 58%, până la 68.499 unități.

Datele nu includ vânzările Volvo, producător deținut la rândul său de Geely. Grupul chinez mai deține acum și Smart, dar și Lotus și LEVC – care produce celebrele taxiuri londoneze. Grupul are ca țintă o producție de 6,5 milioane de mașini pe an până în 2030. Spre comparație, Renault produce 2,3 milioane cu tot cu Dacia.

Leapmotor urmează pe locul al șaselea, cu 33.567 mașini vândute în Europa în 2025. Leapmotor vrea să producă în acest an un milion de mașini și să ajungă la patru milioane în zece ani.

Foto: Shutterstock

Mai vine un val

Pe lângă acestea, o serie de grupuri de stat iau și ele cu asalt Europa începând din acest an.

Producătorii de stat Dongfeng, Changan și Hongqi, acesta din urmă fiind deținut de FAW Group, au la rândul lor ambiții mari în Europa.

Și încă nu au ajuns pe Bătrânul Continent mașinile dezvoltate de două grupuri de electronice, Xiaomi și Huawei, care au la rândul lor vânzări mari în China.

Dacă Xiaomi își produce propriile modele, Huawei a preferat să se alieze cu producători clasici și să lanseze în comun mărci noi cu tehnologia sa.

Acestea sunt Aito (împreună cu Seres Group), Maextro (cu JAC Group), Luxeed (cu Chery), Stelato (cu BAIC) și Shangjie (cu SAIC).

Maextro, de exemplu, concurează direct cu Rolls Royce și Maybach.

Viteză mare de inovare

Dacă grupurile vestice lansează câte o generație nouă la fiecare 5-7 ani, chinezii actualizează modelele lor în fiecare an, la fel cum fac producătorii de telefoane.

Viteza masivă de dezvoltare duce la adăugarea de noi și noi caracteristici pe modele, ceea ce face ca oferta vesticilor să pară desuetă.

Între caracteristicile inovative sunt includerea unor mini-frigidere, sisteme audio avansate, unele chiar cu peste 15 boxe, includerea de televizoare interioare sau suspensii pe aer la modele avansate precum limuzina premium NIO ET9.

Foto: Shutterstock

Inclusiv șeful Ford a lăudat mașinile electrice chinezești, după ce a făcut un test în China cu un model Changan.

Integrare verticală

Integrarea verticală este unul dintre secretele companiilor chineze.

Grupul BYD produce atât mașinile în sine, cât și bateriile de pe ele, dar și softurile lor. În fapt, BYD este al doilea cel doilea producător mondial de baterii, după liderul CATL, care este tot din China. Bateriile sale Blade sunt celebre pentru faptul că poți bate un cui în ele și nu iau foc.

Alte companii, precum NIO sau Xpeng controlează softurile de pe mașinile lor, ceea ce le conferă o independență și rapiditate pentru update-uri.

NIO deține inclusiv magazine în mall-uri, unde clienții pot vedea mașinile, dar are și stații de schimbare a bateriilor. Li Auto deține de asemenea stații de încărcare.

Xpeng urmează de altfel drumul deschis de Tesla: produce atât softuri pentru condus autonom, cât și roboți umanoizi. În fapt, roboții săi sunt atât de avansați că la lansare producătorul a fost nevoit să îi desfacă pentru a demonstra că nu sunt oameni înăuntru.

Concomitent, Xpeng are în plan să lanseze chiar și mașini zburătoare.

„Smartphone-uri pe roți”

În fapt, multe dintre mașinile chineze sunt mult mai avansate ca tehnologie, fiind practic „smartphone-uri pe roți”.

Mai precis, au tehnologii extrem de moderne: arhitectură pe 800 de volți, încărcare rapidă 5C, care permite încărcarea între 10% și 80% în 12 minute, tablete mari de infotainment, dar și inteligență artificială, asistenți vocali și recunoașterea unor gesturi (pentru închideri sau deschideri de uși etc).

Unele dintre acestea au procesoare extrem de puternice pentru condusul autonom și multitudini de senzori.

BYD are mașini care se încarcă cu 1.000 kW, adică 1 MW, în vreme ce Zeekr are chiar de 1,3 MW. Acest lucru permite încărcarea modelului 001 în doar 7 minute.

NIO a urmat o altă cale: compania a dezvoltat o rețea automatizată de 3.700 de stații de schimbare de baterii. Un astfel de schimb se realizează în doar 3 minute.

Altele au sisteme care par „SF”: SUV-ul Yangwang U8, realizat de BYD, poate merge prin apă, fiind amfibiu!

Foto: Shutterstock

Altele modele oferă „mersul de crab”, care permite ieșirea din spații înguste.

Schimbare în calitate și siguranță

Reputația anterioară de calitate slabă a constructorilor chinezi este și ea în curs de inversare. Multe vehicule chinezești obțin acum calificative de 5 stele în teste riguroase de siguranță, cum ar fi Euro NCAP.

Constructorii chinezi recurg inclusiv la tot soiul de demonstrații ingenioase pentru a arăta cât de rezistente sunt mașinile lor, precum lovirea lor cu camioane, obiecte grele sau rostogolirea lor pe dune de nisip.

La capitolul design, constructorii chinezi au adus designeri care anterior au proiectat mașini pentru BMW, Audi, Alfa Romeo, Lamborghini, Volkswagen, Bentley, Mercedes, după cum arată Motor1.com.

Mașina de lux Avatr 12 produsă de constructorul chinez de stat Changan. Foto: Shutterstock

De asemenea, brandurile de lux chinezești creează o concurență puternică pentru cele europene, precum Porsche, Mercedes, BMW, Lamborghini sau Rolls Royce.

Spre exemplu, supercarul electric Yangwang U9 produs de BYD este cea mai rapidă mașină de serie. Aceasta a depășit recordul Bugatti și a ajuns la o viteză de 496 km/h.

Raportul cost-performanță

Similar cu ascensiunea producătorilor japonezi și coreeni, cei chinezi utilizează o strategie agresivă prin oferirea unor produse bune la prețuri mai mici decât concurența.

Aceștia încep cu modele accesibile pentru a construi încredere înainte de a lansa opțiuni premium, de înaltă tehnologie.

Spre exemplu, noul BYD Sealion 5 DM-i, un SUV hibrid lansat recent în România, pornește de la un preț de Dacia Bigster.

Un alt caz este prețul de pornire pentru Chery Tiggo 7 pornește de la 28.000 de euro în varianta termică.

Ambele sunt sub prețurile competitorilor, precum Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai sau Skoda Karoq.

MG ZS, un SUV compact, pornește la rândul său de la prețul de 20.000 de euro în varianta pe benzină, preț care este cât cel al Daciei Duster, dar are dotări mai bune. Spre comparație, un Sandero Stepway configurat maxim este peste 20.000 de euro.

În China, se pot cumpăra mașini chiar și cu 6.000 de dolari, precum modelele de oraș Wuling Mini sau Changan Lumin.

Concomitent, sedanuri comune se vând noi la 10-12.000 de dolari, așa cum e cazul Geely Emgrand sau Geely Starshine 6. În Europa, astfel de prețuri pur și simplu nu mai există, nici măcar la mașinile de clasă mini.

O Dacie Logan pornește de la 15.000 de euro, iar configurată la maxim costă peste 19.000 de euro.

Dominația din domeniul bateriilor

Producătorii chinezi oferă mașini electrice la costuri mai mici decât concurența. Iar bateriile sunt unul dintre principalele atuuri ale constructorilor din țara asiatică.

China este țara cu cele mai mari rezerve de minereuri rare, utilizate pe scară largă în baterii, motoare electrice sau magneți.

De asemenea, China este și cel mai mare producător de baterii din lume.

Din top 10 cei mai mari producători de baterii, nu mai puțin de șase sunt China: CATL și BYD sunt primii doi din lume, iar în top se mai află și CALB, Gotion, Eve Energy și Svolt, conform CNEVPost.

CATL are o cotă de 39% la nivel global, iar BYD are alți 16%.

Singurii „intruși” în top 10 sunt japonezii de la Panasonic și coreenii de la LG Energy Solutions, SK On și Samsung SDI.

Datorită faptului că au atât minereurile, cât și producătorii de baterii, concentrați în propria țară chinezii pot produce mult mai ieftin.

Având baterii mai ieftine la dispoziție, constructorii auto reușesc să vândă mult mai multe mașini.

China a produs 34 de milioane de mașini

Spre exemplu, China a produs anul trecut în total 34 de milioane de unități, iar modelele electrice și hibride au depășit 16 milioane, conform ziarului People’s Daily.

Astfel, China este atât cel mai mare producător din lume, cât și cea mai mare piață de mașini eco.

De asemenea, a devenit și cel mai mare exportator din lume, depășind Japonia în anul 2023. Exporturile auto ale Chinei au crescut de la un milion de vehicule în 2019 la 7,1 milioane în 2025.

Viitoarele generații sunt deja aici

Vânzările tot mai mari permit mai departe producătorilor de baterii să investească masiv în cercetare.

Recent, CATL a prezentat noile baterii sodiu-ion, acestea având performanțe remarcabile în ger. Datele arată că acestea își mențin 90% din energie la -40 de grade, fiind mult mai bune decât cele cu litiu fier fosfat (LFP), care la ger rămân fără jumătate din energie.

Changan este primul producător chinez care va lansa modele cu noile baterii, potrivit CarNewsChina.

Urmează bateriile solid state

Dar acestea nu sunt ultima frontieră: grupurile Chery, GAC, SAIC și Dongfeng au prezentat deja prototiuri cu baterii solid state. Acestea permit o densitate mult mai mare a energiei, ceea ce înseamnă că noile generații vor oferi autonomii foarte mari.

Spre exemplu, Dongfeng a prezentat un model cu o autonomie electrică de peste o mie de kilometri, conform InsideEV.

De asemenea, Chery a prezentat un model Exeed cu o densitate de 600 Wh/kg, ceea ce îi permite să atingă 1.500 kilometri cu o singură încărcare, potrivit Electrive.

Subvențiile de stat

Concomitent, adesea producătorii chinezi sunt subvenționați atât de guvernul central, cât și de cele locale, ceea ce îi ajută să submineze concurența străină.

În fapt, subvențiile în domeniul mașinilor electrice au fost atât de mari că Uniunea Europeană a impus în ultimii ani tarife vamale de 35% pe lângă cele de bază de 10% pentru toate importurile din China.

Recent însă, statul chinez a obținut o concesie de la UE, urmând ca chinezii să aibă prețuri minime de vânzare pentru mașinile lor.

