Schimbarea este și mai frapantă în comparație cu acum cinci ani, când vânzările Ford erau de aproximativ cinci ori mai mari decât cele ale BYD.

Conform datelor disponibile public, primii cinci producători auto mondiali în funcție de vânzări în 2025 au fost:

Toyota – 11,32 milioane de unități

Volkswagen – 8,98 milioane de unități

Hyundai – 7,28 milioane de unități

General Motors – 6,18 milioane de unități

Stellantis – 5,48 milioane de unități.

BYD – 4,6 milioane de unități.

Ce se adună

Toyota deține și mărcile Lexus, Daihatsu, limuzinele de lux Century și Hino, acesta din urmă producând camioane. Grupul deține acțiuni și la Subaru, Mazda, Suzuki și Yamaha, dar vânzările acestora nu se contorizează pentru Toyota.

Grupul Volkswagen deține și mărcile Audi, Skoda, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley și Bugatti.

Hyundai are sub aripa sa și Kia și Genesis, în vreme ce General Motors are Chevrolet, Buick, Cadillac și GMC.

Grupul Stellantis, format în urmă cu câțiva ani din fuziunea PSA cu Fiat Chrysler, are o multitudine de branduri: Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Maserati, Chrysler, Jeep și RAM.

BYD are la rândul său mai multe branduri, pe lângă cel omonim fiind cel de premium Denza, brandul de ultra lux Yangwang, dar și Fangchengbao, specializat pe mașini SUV.

Probleme globale pentru Ford

Ford a menținut o anumită dinamică de creștere pe piața americană, dar cota sa de piață a continuat să se contracte atât în Europa, cât și în China.

Are probleme în special în China cu producătorii autohtoni, printre care Alianța HIMA – adică Huawei și producătorii auto cu care cooperează, dar și BYD, Xiaomi și Geely.

Datele financiare arată că Ford a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 8,18 miliarde de dolari în anul fiscal 2025, o inversare bruscă față de profitul net de 5,88 miliarde de dolari din 2024.

Numai divizia sa de vehicule electrice a înregistrat o pierdere anuală de 4,8 miliarde de dolari.

Ford a anunțat recent o gaură de 19,5 miliarde de dolari din cauza mașinilor electrice, ca urmare a rescrierii în minus a valorii activelor.

Constructorul vrea să coopereze cu Geely pentru mașini electrice, după ce a semnat deja un parteneriat cu Renault.

BYD a depășit Tesla, dar are probleme acasă

În contrast, BYD a continuat să se extindă în segmentul vehiculelor eco.

În 2025, vânzările sale mașini electrice cu baterii au atins 2,26 milioane de unități, oferindu-i o cotă de piață globală de 18,3% și permițându-i să depășească Tesla pentru prima dată și să ajungă cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume.

BYD are la rândul său probleme în China, unde vânzările sale scad continuu de câteva luni, în special din cauza Geely și a Leapmotor. Acestea au fost compensate parțial prin creșterea exporturilor.

Producătorii chinezi au luat cu asalt piețele auto din întreaga lume, unde au succes datorită prețurilor mici, dar și a inovațiilor aduse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE