Primele măsuri după tragedia de la meciul din Indonezia, unde au murit 125 de persoane: Poliția, acuzată de „folosirea excesivă a forței”

Anunțul vine în contextul în care poliția indoneziană se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare privind modul în care a ales să gestioneze revolta fanilor care au intrat pe teren în timpul dezastrului de la stadionul Kanjuruhan, unde cel puțin 125 de persoane, inclusiv zeci de copii, au fost ucise în busculada creată după ce forțele de ordine au făcut uz de gaze lacrimogene.

Trei martori au declarat pentru The Guardian că au fost lansate gaze lacrimogene nu numai asupra fanilor care au invadat terenul, ci și asupra mulțimilor care au rămas în tribune, fără vreun avertisment.

În panica creată, mulțimea s-a înghesuit să părăsească stadionul provocând o busculadă mortală. Pe lângă cele 125 de persoane care au murit, alte 323 de persoane au fost rănite, dintre care unele sunt în stare critică. Cel puțin 32 de copii s-au numărat printre cei uciși. Cel mai mic avea trei sau patru ani, potrivit unui oficial.

Ghidul FIFA privind siguranța stadioanele spune că nu trebuie folosite gaze lacrimogene în interiorul stadioanelor. Ministrul pentru securitate din Indonezia, Mahfud MD, a declarat luni că va fi formată o echipă independentă de investigare a faptelor pentru a investiga situația.

Phil Robertson, directorul adjunct pentru Asia pentru Human Rights Watch, a cerut președintelui indonezian, Joko Widodo, să înființeze o investigație independentă și să raporteze public constatările.

„Toți cei responsabili ar trebui să fie trași la răspundere pentru acest dezastru, indiferent de statutul sau poziția lor. Nu este suficient ca poliția națională și Asociația de Fotbal din Indonezia să-și conducă propria investigație, deoarece ar putea fi tentate să minimizeze sau să submineze responsabilitatea deplină a oficialilor implicați”, a spus el.

Said Usman Hamid, directorul executiv al Amnesty International Indonezia, a spus, de asemenea, că este nevoie de o anchetă independentă, susținând că a fost folosită „forță excesivă” în gestionarea revoltei.

Șeful poliției din regiunea Java de Est, Nico Afinta, a apărat intervenția forțelor de ordine. El a spus că au fost luate alte măsuri înainte ca gazele lacrimogene să fie folosite, dar că fanii „au început să atace poliția, acționând anarhic și arzând vehicule”.

Un fan rănit este evacuat pe brațe în urma violențelor Foto: Profimedia

„Au murit în brațele jucătorilor”

Imaginile de pe rețelele de socializare din interiorul stadionului au arătat scene haotice în care fanii s-au cățărat pentru a scăpa de cantități mari de gaze lacrimogene, unii încercând să-i aducă în siguranță pe alți spectatori răniți.

Un martor ocular a declarat pentru BBC că poliția a tras numeroase cartușe cu gaz „continuu și rapid”, după ce situația cu fanii a devenit „încordată”. Suporterii echipei gazdă Arema FC au intrat pe teren după ce favoriții au pierdut cu 3-2 în fața rivalilor lor Persebaya Surabaya.

Antrenorul echipei Arema, Javier Roca, a declarat duminică că suporterii „au murit în brațele jucătorilor”, după ce o parte din echipă a rămas pe teren când meciul s-a încheiat.

„Revenind de la conferința de presă, am văzut tragedia”, a spus el, adăugând că „băieții au trecut cu victimele în brațe”. „Cred că poliția și-a depășit prerogative, deși nu am fost acolo și nu am experimentat efectele”, a declarat antrenorul chilian pentru postul spaniol Cadena Ser.

Un martor, Chandra, a declarat pentru BBC că o mare de fum în tribune a provocat o panică instantanee în rândul spectatorilor. „Copiii plângeau, femeile leșinau, țipete s-au auzit peste tot, toți se înghesuiau”, a spus el.

Un alt fan, Eko, a spus că nu a putut ieși din stadion din cauza numărului mare de fani care fugeau. „M-am întors cu prietenii în vârful tribunelor. Apoi am folosit o eșarfă pentru a ține fumul departe. După aceea am sărit pe teren și am plecat pe ieșirea laterală”, a spus el.

Alți martori au povestit că au auzit părinți strigând „unde este copilul meu” în mijlocul haosului, iar un bărbat a declarat pentru BBC că a văzut părinți prăbușindu-și în timp ce își protejează copiii.

„O mamă a leșinat în timp ce își îmbrățișa copilul, lângă ea băiatul a leșinat”, a spus el. „Atunci unii suporteri i-au luat pe mama și pe băiețel pentru a ieși de pe stadion. Au fost duși inconștienți – poate din cauza gazelor lacrimogene”.

Ministrul securității, Mahfud MD, a scris pe Instagram că stadionul a fost umplut peste capacitate, peste 42.000 de bilete fiind vândute pentru meciul de pe stadionul cu o capacitate de 38.000.

