Ministrul a explicat că incidentul este inacceptabil şi va duce la măsuri legislative semnificative.

„De aproape şapte luni spun obsesiv, ferm, public şi fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege şi de respect faţă de pacient”, a declarat Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul susţine că respectul faţă de pacient şi colegii din sistemul de sănătate ar trebui să fie o prioritate.

„Dacă vrem respect şi încredere, dacă vrem un sistem de sănătate funcţional şi demn, trebuie să începem cu un element esenţial – să oferim RESPECT”.

Ministrul a cerut conducerii spitalului public documente legate de solicitările de concediu ale medicului implicat. A descoperit că solicitarea pentru 12 februarie, aceeaşi zi în care medicul a fost surprins în unitatea privată, nu respecta legislaţia.

„Solicitarea a fost făcută în aceeaşi zi, fapt contrar legislaţiei, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puţin 15 zile în avans. Mai mult, nu era înregistrată la Serviciul RUNOS şi nu era aprobată de managerul unităţii sanitare”, a explicat ministrul.

În aceeaşi zi, medicul a efectuat două intervenţii chirurgicale în unitatea privată, la orele 08.40 şi 12.45, conform informaţiilor furnizate de spitalul privat.

Ministrul a mai dezvăluit că, în 2025, medicul avea o medie de o intervenţie chirurgicală şi un pacient pe săptămână în ambulatoriul spitalului public.

„Ca ministru al Sănătăţii, nu pot ignora aceste lucruri. Începând de luni, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Acest incident va genera un control naţional fără precedent, pe care mi-l asum public. Şi da, va duce la modificări legislative semnificative”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că nu generalizează această problemă la întregul sistem de sănătate.

„Nu vreau să generalizez, în sistemul de sănătate există oameni excepţionali care stau peste program, care fac multe gărzi, care vin noaptea de acasă pentru pacienţii lor şi pe care voi, cei care plecaţi şi nu vă respectaţi programul de lucru, îi umiliţi! Nu este drept nici faţă de cei care muncesc, nu este drept nici faţă de pacienţi şi nu este drept nici faţă de întreg sistemul de sănătate”, a declarat el.

Ministrul a repetat poziţia sa privind activitatea medicilor atât în sistemul public, cât şi în cel privat.

„Am spus întotdeauna că nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public şi privat şi că susţin ca personalul medical să poată avea activitate medicală, dar după orele de program la public. Nu în timpul lor. Nu pe banii statului. Nu pe încrederea pacienţilor. Sper ca acum este limpede pentru toată lumea de ce insist pentru introducerea criteriilor de performanţă şi plata personalului medical în funcţie de acestea”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, la Timișoara, măsuri dure împotriva medicilor din sistemul public care părăsesc spitalul în timpul programului pentru a lucra în unități private. Oficialul a declarat că va dispune desfacerea contractelor de muncă pentru cadrele medicale care sunt prinse că încalcă programul de la stat pentru a activa în mediul privat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE