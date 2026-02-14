Contracte desfăcute pentru medicii care pleacă la privat în timpul programului

Ministrul Sănătății a subliniat că fenomenul plecărilor din timpul programului afectează grav bugetul sistemului sanitar și calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat și de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public și privat. Nu este normal.”, a transmis Alexandru Rogobete.

„Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat. Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriți și nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, a adăugat ministrul Rogobete.

Concret, Alexandru Rogobete a spus că medicii au dreptul să profeseze în sistemul privat după încheierea programului de la stat, însă nu și în timpul orelor de lucru pentru care sunt plătiți din fonduri publice.

Scutirile de gardă, reevaluate la nivel național

Declarațiile vin în contextul cazurilor semnalate la Constanța, unde, potrivit ministrului, 75% dintre cadrele medicale aveau scutiri medicale pentru efectuarea gărzilor în sistemul public, invocând probleme de sănătate, însă desfășurau activitate operatorie în sistemul privat.

„Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, își pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

Asta în condițiile în care medicii din spitalele din România sunt tot mai reticenți să accepte gărzi, din cauza duratei excesive, a plății insuficiente și a epuizării profesionale.

