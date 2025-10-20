Franța caută medici. România îi pierde

Franța se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de personal medical din ultimele decenii.

Aproximativ 7 milioane de oameni nu au acces facil la un medic de familie, potrivit datelor oficiale. 

În țară există 151 de zone „roșii”, declarate deficitare de autoritățile franceze, în special în regiunile rurale sau semirurale.

Pentru a acoperi acest deficit, Franța recrutează activ medici din alte state europene, iar România a devenit una dintre principalele surse.

Conform Atlasului demografiei medicale 2025, realizat de Consiliul Național al Medicilor din Franța, la 1 ianuarie 2025 erau în activitate 241.255 de medici, dintre care 32.829 aveau diplome obținute în străinătate.

Dintre aceștia, 5.744 de medici și-au obținut diploma în România, adică 42,5% dintre medicii proveniți din Uniunea Europeană.

Cât primesc medicii români care acceptă să se mute în Franța

Franța oferă un pachet amplu de stimulente financiare pentru medicii care aleg să se instaleze în zone deficitare. 

Maria Varvara, psiholog și consultant în relocarea medicilor români a explicat pentru Libertatea  de unde primesc medicii aceste sume.

„Casa de Asigurări acordă o sumă de 50.000 de euro la prima instalare pentru medicii care aleg să se stabilească în zone defavorizate, unde numărul de medici este redus. Apoi, Agenția Regională de Sănătate oferă o altă sumă, de 7.500 de euro, iar primăria poate contribui cu o indemnizație suplimentară de 15.000 de euro, plus gratuitate la locuință și la cabinet timp de șase luni sau un an.”

Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”
Recomandări
Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

Astfel, un medic român care acceptă să profeseze într-o zonă rurală poate primi până la 65.000 de euro în total. De asemenea, ofertele includ cabinete sau locuințe pentru care nu trebuie să plătească chirie o anumită perioadă.

Sunt cazuri în care medicii relocați în Franța pot fi scutiți de scutirea impozitului.

Exemplu concret, dintr-un anunț de recrutare pentru regiunea Pays de la Loire: „12 luni gratuitate la chiria cabinetului și a locuinței, 15.000 de euro primă instalare acordată de comună, 50.000 de euro acordată de Casa de Asigurări, plus sprijin pentru familia medicului — cursuri de franceză și integrare profesională pentru soț sau soție.”

Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”
Anunț recrutare medici români în Franța – Foto: Facebook

Asta în condițiile în care un sondaj recent arăta că 4 din 10 medici români iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sectorul privat.

Un studiu din 2024 realizat de Colegiul Medicilor din România arăta că 57% din medicii tineri, sub 35 de ani, intenționau să emigreze.

Cum funcționează sistemul francez: medicii devin proprii patroni

Spre deosebire de România, unde medicii de familie sunt plătiți prin contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în Franța majoritatea medicilor funcționează în sistem liberal, adică își administrează propriul cabinet.

 „Medicii sunt, practic, patronii propriului cabinet. Sunt plătiți în funcție de numărul de consultații. Dacă au 30 de pacienți pe zi, pot produce aproximativ 900 de euro pe zi. Programul și-l stabilesc singuri – în general lucrează 4 zile pe săptămână, de la 9:00 la 12:00 și apoi de la 14:00 la 19:00”, explică Maria Varvara.

Veniturile medii lunare variază între 8.000 și 10.000 de euro net, iar în unele regiuni pot depăși această sumă.

„În anumite zone nu se plătește impozit, ceea ce poate însemna un câștig suplimentar de peste 10.000 de euro pe an. În plus, dacă respectă anumite criterii de prevenție și digitalizare, pot primi bonusuri între 7.000 și 20.000 de euro anual”, adaugă recrutorul.

O doctoriță ține în mână un certificat de concediu medical în cabinetul unui centru medical. Conceptul de acordare a concediului medical de către medic
Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Shutterstock

Povestea unui medic diabetolog român, stabilit în sudul Franței

Ana L., medic diabetolog, a ales să se stabilească în sudul Franței în 2022, după ce a făcut un stagiu în această țară în timpul rezidențiatului.

„În Franța am lucrat prima oară în 2018, la Paris, pe durata a șase luni. Acel stagiu a fost mai util decât un an întreg de rezidențiat în România. Coordonatorii sunt mult mai prezenți, vizitele la pacienți sunt foarte utile și ai autonomie enormă față de România, lucru ce îți dă încredere în timpul rezidențiatului.”, a explicat medicul pentru Libertatea.

„Acolo rezidenții sunt stâlpul secției și fiind puțini cantitatea de muncă este foarte mare, din păcate uneori exagerată ( orele de lucru clasice 8h30 până la 18h30 fiind depășite foarte des).”

Decizia definitivă de plecare a venit ulterior, pe criterii personale, dar diferențele profesionale au cântărit greu.

 „Am avut norocul să găsesc un stagiu ca rezident în Toulouse. Față de alte orașe din Franța, Toulouse era la început cu recrutarea rezidenților români. Specialitatea mea este una din puținele care nu sunt recunoscute 100%, a trebuit să fac echivalarea. Nu am apelat la nicio firmă, m-am descurcat singură, dar procesul a fost dificil și lung.”, a povestit doctorița.

„Să mă întorc în România nu a fost o opțiune pentru mine, deși ar fi fost mult mai ușor să obțin a doua specialitate acolo.”

Ce e diferit în spitalele din Franța

Medicul român a reușit să se integreze în colectivul din Franța ușor: „Medicii de aici m-au primit foarte bine în echipa lor, iar profesorii din spitalul universitar unde am lucrat au fost un real sprijin în formarea mea.”

În prezent, Ana lucrează într-un spital public, cu un salariu de aproximativ 3.000 de euro net, dar spune că satisfacția profesională este incomparabilă.

„Modul de lucru din România nu este adaptat pt mine. Spitalele din București ascund multă muncă făcută de mântuială. Rezidenții sunt foarte mulți la doctorii buni și puțini la cei care nu își dau interesul. Lipsa dotărilor, a medicamentelor și birocrația fac ca sistemul să fie obositor și frustrant.”

„Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România (unele, nu generalizez) …Iar multe clinici private impun un număr enorm de consultații pe zi pentru a ajunge la un venit ok la sfârșitul lunii.”, adaugă medicul.

„În Franța se muncește mai mult ca ore, dar satisfacția e mai mare. Pacienții au acces la servicii care în România lipsesc – infirmieră la domiciliu, kinetoterapie gratuită, chiar și spitalizare acasă.”

Imagine cu un medic care stă la birou și care ține într-o mână un pix (în stânga). În fotografie se văd și mâinile unui pacient (în dreapta).
Imagine cu caracter ilustrativ

De ce pleacă medicii români în 2025

Deși salariile din România au crescut semnificativ în ultimii ani, motivele financiare nu mai sunt principalele în decizia de plecare.

 „Motivul financiar era pe primul loc înainte, dar acum a coborât pe locul doi sau trei. Medicii caută stabilitate, predictibilitate și un stil de viață echilibrat”, spune Maria Varvara.

Printre cauzele principale ale exodului medicilor:

  • Condițiile precare de muncă – infrastructura spitalelor, lipsa echipamentelor și a resurselor.
  • Birocrația excesivă și lipsa clarității legislative.
  • Dezamăgirea față de sistemul public, unde medicii se simt neapreciați și vulnerabili.
  • Dorința unei vieți mai stabile pentru familie, acces la educație și servicii publice de calitate.

Procedura de recunoaștere a diplomei și integrarea în Franța

Recunoașterea diplomelor este reglementată de Directiva europeană 2005/36/CE, care garantează dreptul de practică în orice stat membru UE.

„Recunoașterea este automată, dar trebuie depus un dosar la Ordinul Medicilor și urmat un interviu în limba franceză. Nu este nevoie de echivalare suplimentară, doar de verificarea documentelor”, explică Varvara.

Medicii beneficiază și de sprijin local pentru integrarea familiei:

„Comuna oferă sprijin pentru soț sau soție în găsirea unui loc de muncă, cursuri gratuite de franceză pentru copii și ajutor la înscrierea la școli sau grădinițe.”

În Franța, problema este lipsa medicilor, nu salariul.

„Munca poate deveni obositoare și solicitantă pentru că avem foarte mulți pacienți care așteaptă și până la 1 an să aibă o consultație. Pune presiune pe noi”, spune Ana. 

Dar, adaugă : „Unele specialități sunt foarte bine plătite în privat, salariile depășesc cu mult pe cele din România… Un alt avantaj este faptul că avem pacienți multiculturali și oamenii sunt obișnuiți cu străinii.”

Un medic tine în mâini o foaie, are la gât un stetoscop
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

România, tot mai vulnerabilă: deficit de peste 10.000 de medici

Anul trecut, în spitalele de stat erau peste 8.600 de posturi disponibile numai pentru doctori și 1.600 de posturi pentru medici rezidenți, potrivit Radio România Internațional.

„Din România au plecat, nu ştie nimeni cifra exactă, dar se poate presupune că au plecat undeva la 25.000 de medici în ultimii 25 de ani.”, a declarat la sfârșitul lunii august deputatul Andrei Baciu.

Chiar dacă veniturile s-au reglat, condițiile din spitale și birocrația împing în continuare medicii să plece în străinătate, spun reprezentanți ai Colegiului Medicilor.

Numărul cererilor pentru certificate profesionale, documente necesare pentru a profesa în străinătate, a crescut cu 50% în 2024 față de 2023, semn că exodul medical continuă.

„Relocarea este un proiect de viață”

„Relocarea este un proiect de viață. Oamenii aspiră spre ceva mai bun, iar medicii, ca orice oamenii, au dreptul să emigreze.”, spune Maria Varvara.

Dacă înainte motivul financiar era pe primul loc, acum, acesta a coborât în ierarhie. Medicii nu mai pleacă din cauza salariilor mici din România.

„Stilul de viață îi interesează pe cei mai mulți, nu mai pleacă doar pentru bani, ci pentru un sistem stabil și o viață predictibilă. Stilul de viață francez e destul de cald și securizant. Emigrația este un fenomen absolut natural, și păsările migrează”, spune recrutorul, care a plecat din România în urmă cu 14 ani, cu o notă de reflecție.

Sfaturi pentru medicii români care vor să plece din țară

Medicul român care profesează în Franța de trei ani deja îi sfătuiește pe cei care iau în calcul mutarea în această țară să se intereseze de procedurile pentru înscrierea la ordinul medicilor și să aibă actele necesare pregătite, pentru că poate dura obținerea certificatelor de conformitate în țară.

„E bine sa fie cerute cu aproximativ 3 până la 6 luni înainte pentru a nu aștepta.”

„Ar fi bine să vina sa viziteze înainte de a decide dacă se vor muta definitiv pt că stilul de viață poate părea diferit puțin, cu ore lungi de muncă și magazine închise la 19h00, în mare parte. Să știe că la rândul lor când vor fi pacienți va fi dificil să găsească o disponibilitate pt o consultație (dacă nu apelează la titulatura de medic) și că un timp de așteptare de peste 6 luni este normal aici.”, adaugă Ana.

Ea dă sfaturi și familiilor care au copii, să se intereseze de creșele și școlile pentru aceștia. 

„Concediu de maternitate vor avea doar 16 săptămână pentru primul copil…și poate fi un stres pt viața de familie.”, adaugă medicul.

Peste 5.700 de medici cu diplomă obținută în România lucrează astăzi în Franța. Unii sunt profesioniști cu experiență, între 40 și 57 de ani, care lasă în urmă o carieră stabilă în România pentru siguranță, respect profesional și un sistem funcțional.

Franța le oferă zeci de mii de euro pentru instalare, locuință gratuită, independență profesională și sprijin administrativ. România, în schimb, pierde nu doar specialiști, ci și speranța de a-și repara un sistem medical în criză.

„Eu nu am venit în Franța pentru bani. Nu m-aș mai întoarce în România, nu pentru bani, ci pentru că aici mă simt respectată și pot să practic medicina așa cum am învățat-o.”, concluzionează Ana L.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Viva.ro
Răsturnare de situație! Mărturia administratoarei blocului din Rahova schimbă tot. Ce le-a putut spune procurorilor, când a fost audiată: "Nu noi, cei de la...". Dezvăluirea ei schimbă cu totul cursul anchetei
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Unica.ro
Gabriela Firea, în culmea fericirii la 53 de ani! „Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria!” Anunțul momentului i-a surprins pe mulți!
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Știri România 14:13
250 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica a publicat lista
Data la care elevii intră în vacanța de toamnă și data la care revin la școală, în Modulul 2
Știri România 13:49
Data la care elevii intră în vacanța de toamnă și data la care revin la școală, în Modulul 2
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
Fanatik.ro
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Stiri Mondene 14:32
Asia Express, 20 octombrie 2025. Într-o căldură infernală, echipele iau în piept realitatea dură a oamenilor care muncesc pentru mai puțin de un euro pe zi
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Stiri Mondene 14:23
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
ObservatorNews.ro
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați
KanalD.ro
Alexandru Rogobete, detalii cutremurătoare despre moartea copiilor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași! Cine sunt principalii vinovați

Politic

Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Exclusiv
Politică 14:53
Lista noii conduceri PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu votați la Congresul din 7 noiembrie
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Fanatik.ro
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței