Franța caută medici. România îi pierde

Franța se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de personal medical din ultimele decenii.

Aproximativ 7 milioane de oameni nu au acces facil la un medic de familie, potrivit datelor oficiale.

În țară există 151 de zone „roșii”, declarate deficitare de autoritățile franceze, în special în regiunile rurale sau semirurale.

Pentru a acoperi acest deficit, Franța recrutează activ medici din alte state europene, iar România a devenit una dintre principalele surse.

Conform Atlasului demografiei medicale 2025, realizat de Consiliul Național al Medicilor din Franța, la 1 ianuarie 2025 erau în activitate 241.255 de medici, dintre care 32.829 aveau diplome obținute în străinătate.

Dintre aceștia, 5.744 de medici și-au obținut diploma în România, adică 42,5% dintre medicii proveniți din Uniunea Europeană.

Cât primesc medicii români care acceptă să se mute în Franța

Franța oferă un pachet amplu de stimulente financiare pentru medicii care aleg să se instaleze în zone deficitare.

Maria Varvara, psiholog și consultant în relocarea medicilor români a explicat pentru Libertatea de unde primesc medicii aceste sume.

„Casa de Asigurări acordă o sumă de 50.000 de euro la prima instalare pentru medicii care aleg să se stabilească în zone defavorizate, unde numărul de medici este redus. Apoi, Agenția Regională de Sănătate oferă o altă sumă, de 7.500 de euro, iar primăria poate contribui cu o indemnizație suplimentară de 15.000 de euro, plus gratuitate la locuință și la cabinet timp de șase luni sau un an.”

Astfel, un medic român care acceptă să profeseze într-o zonă rurală poate primi până la 65.000 de euro în total. De asemenea, ofertele includ cabinete sau locuințe pentru care nu trebuie să plătească chirie o anumită perioadă.

Sunt cazuri în care medicii relocați în Franța pot fi scutiți de scutirea impozitului.

Exemplu concret, dintr-un anunț de recrutare pentru regiunea Pays de la Loire: „12 luni gratuitate la chiria cabinetului și a locuinței, 15.000 de euro primă instalare acordată de comună, 50.000 de euro acordată de Casa de Asigurări, plus sprijin pentru familia medicului — cursuri de franceză și integrare profesională pentru soț sau soție.”

Anunț recrutare medici români în Franța – Foto: Facebook

Asta în condițiile în care un sondaj recent arăta că 4 din 10 medici români iau în calcul să profeseze în străinătate, iar 33,6% preferă sectorul privat.

Un studiu din 2024 realizat de Colegiul Medicilor din România arăta că 57% din medicii tineri, sub 35 de ani, intenționau să emigreze.

Cum funcționează sistemul francez: medicii devin proprii patroni

Spre deosebire de România, unde medicii de familie sunt plătiți prin contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în Franța majoritatea medicilor funcționează în sistem liberal, adică își administrează propriul cabinet.

„Medicii sunt, practic, patronii propriului cabinet. Sunt plătiți în funcție de numărul de consultații. Dacă au 30 de pacienți pe zi, pot produce aproximativ 900 de euro pe zi. Programul și-l stabilesc singuri – în general lucrează 4 zile pe săptămână, de la 9:00 la 12:00 și apoi de la 14:00 la 19:00”, explică Maria Varvara.

Veniturile medii lunare variază între 8.000 și 10.000 de euro net, iar în unele regiuni pot depăși această sumă.

„În anumite zone nu se plătește impozit, ceea ce poate însemna un câștig suplimentar de peste 10.000 de euro pe an. În plus, dacă respectă anumite criterii de prevenție și digitalizare, pot primi bonusuri între 7.000 și 20.000 de euro anual”, adaugă recrutorul.

Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Shutterstock

Povestea unui medic diabetolog român, stabilit în sudul Franței

Ana L., medic diabetolog, a ales să se stabilească în sudul Franței în 2022, după ce a făcut un stagiu în această țară în timpul rezidențiatului.

„În Franța am lucrat prima oară în 2018, la Paris, pe durata a șase luni. Acel stagiu a fost mai util decât un an întreg de rezidențiat în România. Coordonatorii sunt mult mai prezenți, vizitele la pacienți sunt foarte utile și ai autonomie enormă față de România, lucru ce îți dă încredere în timpul rezidențiatului.”, a explicat medicul pentru Libertatea.

„Acolo rezidenții sunt stâlpul secției și fiind puțini cantitatea de muncă este foarte mare, din păcate uneori exagerată ( orele de lucru clasice 8h30 până la 18h30 fiind depășite foarte des).”

Decizia definitivă de plecare a venit ulterior, pe criterii personale, dar diferențele profesionale au cântărit greu.

„Am avut norocul să găsesc un stagiu ca rezident în Toulouse. Față de alte orașe din Franța, Toulouse era la început cu recrutarea rezidenților români. Specialitatea mea este una din puținele care nu sunt recunoscute 100%, a trebuit să fac echivalarea. Nu am apelat la nicio firmă, m-am descurcat singură, dar procesul a fost dificil și lung.”, a povestit doctorița.

„Să mă întorc în România nu a fost o opțiune pentru mine, deși ar fi fost mult mai ușor să obțin a doua specialitate acolo.”

Ce e diferit în spitalele din Franța

Medicul român a reușit să se integreze în colectivul din Franța ușor: „Medicii de aici m-au primit foarte bine în echipa lor, iar profesorii din spitalul universitar unde am lucrat au fost un real sprijin în formarea mea.”

În prezent, Ana lucrează într-un spital public, cu un salariu de aproximativ 3.000 de euro net, dar spune că satisfacția profesională este incomparabilă.

„Modul de lucru din România nu este adaptat pt mine. Spitalele din București ascund multă muncă făcută de mântuială. Rezidenții sunt foarte mulți la doctorii buni și puțini la cei care nu își dau interesul. Lipsa dotărilor, a medicamentelor și birocrația fac ca sistemul să fie obositor și frustrant.”

„Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România (unele, nu generalizez) …Iar multe clinici private impun un număr enorm de consultații pe zi pentru a ajunge la un venit ok la sfârșitul lunii.”, adaugă medicul.

„În Franța se muncește mai mult ca ore, dar satisfacția e mai mare. Pacienții au acces la servicii care în România lipsesc – infirmieră la domiciliu, kinetoterapie gratuită, chiar și spitalizare acasă.”

Imagine cu caracter ilustrativ

De ce pleacă medicii români în 2025

Deși salariile din România au crescut semnificativ în ultimii ani, motivele financiare nu mai sunt principalele în decizia de plecare.

„Motivul financiar era pe primul loc înainte, dar acum a coborât pe locul doi sau trei. Medicii caută stabilitate, predictibilitate și un stil de viață echilibrat”, spune Maria Varvara.

Printre cauzele principale ale exodului medicilor:

Condițiile precare de muncă – infrastructura spitalelor, lipsa echipamentelor și a resurselor.

Birocrația excesivă și lipsa clarității legislative.

Dezamăgirea față de sistemul public, unde medicii se simt neapreciați și vulnerabili.

Dorința unei vieți mai stabile pentru familie, acces la educație și servicii publice de calitate.

Procedura de recunoaștere a diplomei și integrarea în Franța

Recunoașterea diplomelor este reglementată de Directiva europeană 2005/36/CE, care garantează dreptul de practică în orice stat membru UE.

„Recunoașterea este automată, dar trebuie depus un dosar la Ordinul Medicilor și urmat un interviu în limba franceză. Nu este nevoie de echivalare suplimentară, doar de verificarea documentelor”, explică Varvara.

Medicii beneficiază și de sprijin local pentru integrarea familiei:

„Comuna oferă sprijin pentru soț sau soție în găsirea unui loc de muncă, cursuri gratuite de franceză pentru copii și ajutor la înscrierea la școli sau grădinițe.”

În Franța, problema este lipsa medicilor, nu salariul.

„Munca poate deveni obositoare și solicitantă pentru că avem foarte mulți pacienți care așteaptă și până la 1 an să aibă o consultație. Pune presiune pe noi”, spune Ana.

Dar, adaugă : „Unele specialități sunt foarte bine plătite în privat, salariile depășesc cu mult pe cele din România… Un alt avantaj este faptul că avem pacienți multiculturali și oamenii sunt obișnuiți cu străinii.”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

România, tot mai vulnerabilă: deficit de peste 10.000 de medici

Anul trecut, în spitalele de stat erau peste 8.600 de posturi disponibile numai pentru doctori și 1.600 de posturi pentru medici rezidenți, potrivit Radio România Internațional.

„Din România au plecat, nu ştie nimeni cifra exactă, dar se poate presupune că au plecat undeva la 25.000 de medici în ultimii 25 de ani.”, a declarat la sfârșitul lunii august deputatul Andrei Baciu.

Chiar dacă veniturile s-au reglat, condițiile din spitale și birocrația împing în continuare medicii să plece în străinătate, spun reprezentanți ai Colegiului Medicilor.

Numărul cererilor pentru certificate profesionale, documente necesare pentru a profesa în străinătate, a crescut cu 50% în 2024 față de 2023, semn că exodul medical continuă.

„Relocarea este un proiect de viață”

„Relocarea este un proiect de viață. Oamenii aspiră spre ceva mai bun, iar medicii, ca orice oamenii, au dreptul să emigreze.”, spune Maria Varvara.

Dacă înainte motivul financiar era pe primul loc, acum, acesta a coborât în ierarhie. Medicii nu mai pleacă din cauza salariilor mici din România.

„Stilul de viață îi interesează pe cei mai mulți, nu mai pleacă doar pentru bani, ci pentru un sistem stabil și o viață predictibilă. Stilul de viață francez e destul de cald și securizant. Emigrația este un fenomen absolut natural, și păsările migrează”, spune recrutorul, care a plecat din România în urmă cu 14 ani, cu o notă de reflecție.

Sfaturi pentru medicii români care vor să plece din țară

Medicul român care profesează în Franța de trei ani deja îi sfătuiește pe cei care iau în calcul mutarea în această țară să se intereseze de procedurile pentru înscrierea la ordinul medicilor și să aibă actele necesare pregătite, pentru că poate dura obținerea certificatelor de conformitate în țară.

„E bine sa fie cerute cu aproximativ 3 până la 6 luni înainte pentru a nu aștepta.”

„Ar fi bine să vina sa viziteze înainte de a decide dacă se vor muta definitiv pt că stilul de viață poate părea diferit puțin, cu ore lungi de muncă și magazine închise la 19h00, în mare parte. Să știe că la rândul lor când vor fi pacienți va fi dificil să găsească o disponibilitate pt o consultație (dacă nu apelează la titulatura de medic) și că un timp de așteptare de peste 6 luni este normal aici.”, adaugă Ana.

Ea dă sfaturi și familiilor care au copii, să se intereseze de creșele și școlile pentru aceștia.

„Concediu de maternitate vor avea doar 16 săptămână pentru primul copil…și poate fi un stres pt viața de familie.”, adaugă medicul.

Peste 5.700 de medici cu diplomă obținută în România lucrează astăzi în Franța. Unii sunt profesioniști cu experiență, între 40 și 57 de ani, care lasă în urmă o carieră stabilă în România pentru siguranță, respect profesional și un sistem funcțional.

Franța le oferă zeci de mii de euro pentru instalare, locuință gratuită, independență profesională și sprijin administrativ. România, în schimb, pierde nu doar specialiști, ci și speranța de a-și repara un sistem medical în criză.

„Eu nu am venit în Franța pentru bani. Nu m-aș mai întoarce în România, nu pentru bani, ci pentru că aici mă simt respectată și pot să practic medicina așa cum am învățat-o.”, concluzionează Ana L.

