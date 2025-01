Situație ambiguă pentru absolvenții de rezidențiat care devin medici specialiști în 2025, în urma Ordonanței trenuleț. Ce spun reprezentanții rezidenților și ai federației Sanitas | Interviu

Prevederi neclare

Concret, Guvernul a blocat ocuparea posturilor vacante în autoritățile și instituțiile publice, începând cu 1 ianuarie 2025, conform OUG 156/2024.

Măsura vizează reducerea cheltuielilor bugetare, însă are și câteva excepții, care nu sunt însă atât de clar și de ușor de înțeles.

„Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, concursului de admitere în rezidențiat, celor necesare a fi ocupate de medici care au încheiat rezidențiatul, medici rezidenți care au promovat examenul de specialitate în anul 2024, precum și posturilor vacante aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și plătite din fonduri europene și posturilor aferente proiectelor naționale de cercetare plătite din fonduri publice.”, stipulează Ordonanța.

Ce spun medicii rezidenți

Prevederea creează controverse privind medicii rezidenți care finalizează pregătirea în 2025.

Actul normativ nu menționează explicit medicii care își vor finaliza pregătirea și vor susține examenul de specialitate în 2025, aceștia fiind în incertitudine privind angajarea.

„Într-adevăr, în forma inițială a ordonanței trenuleț, erau oprite angajările în general în sistemul de stat. Dar în forma adoptată de guvern, la articolul VII al ordonanței trenuleț, s-a adăugat un alineat 4, care stipulează o serie de excepții de la oprirea angajărilor. Este stipulat examenul de admitere în rezidențiat.

Excepția, astfel încât generația de colegi care va susține rezidențiatul în anul 2025 se va putea angaja, în urma susținerii lui, atât pe loc cât și pe post.”, a explicat pentru Libertatea dr. Rareș Vrîncianu, președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

Mai exact, dr. Rareș Vrîncianu susține că potrivit ordonanței, medicii rezidenți, chiar și cei care vor da examenul de specialitate în 2025, vor putea ocupa posturile scoase la concurs: „S-a făcut o excepție în ceea ce privește angajarea medicilor, inclusiv a medicilor rezidenți, această excepție a fost susținută de către Federația Sindicală Sanitas.”

Mai mult, reprezentantul medicilor rezidenți spune că „anunțurile de concurs pentru poziții de medici specialiști sau primari sunt încă active pe site-ul Ministerului Sănătății.”

Deși este vorba de posturi scoase la concurs anul trecut.

Anunțurile de angajare de pe site-ul Ministerului Sănătății – Sursă Captură de ecran

În 2024, peste 10.500 de candidați s-au înscris la examenul de rezidențiat pentru cele 4.961 de locuri și 237 de posturi scoase la concurs de Ministerul Sănătății.

Sunt medicii rezidenți afectați de Ordonanța trenuleț?

„În opinia noastră, medicii rezidenți nu sunt afectați direct.”, spune președintele Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți.

„După exprimarea actuală din Ordonanță, nu înțeleg ca ar fi vreo blocare a angajărilor. Eu înțeleg că sunt stipulate categorii separate. Din articolul respectiv nu reiese că s-ar bloca angajările în sănătate pentru medicii specialiști, primari, absolvenții de medicină care dau rezidențiatul, pentru rezidenții care au promovat examenul de specialitate și care își încheie programul în primele luni ale anului.”, adaugă dr. Rareș Vrîncianu.

Însă reprezentantul medicilor rezidenți susține că este nevoie de clarificări.

„Exprimarea este un pic ambiguă pentru ceva ce trebuia să fie evident pentru oricine”, evidențiază medicul.

Reprezentantul Federației Sanitas, prim-vicepreședinte Iulian Pope, a declarat pentru Libertatea : „Cu siguranță, specialiștii care termină rezidențiatul sau au terminat în 2024 se vor putea angaja în sistemul public. Chiar dacă textul nu e foarte clar.”

„În prima formă a OUG nu se specifica nimic, am transmis Guvernului să rămână posibilitatea ca medicii să se poată angaja, nevoia de medici este mare. Mă rog, textul poate nu e foarte clar, dar.. asta a vrut poetul să zică. Medicii rezidenți se pot angaja. Ne-ar fi plăcut să nu se blocheze deloc posturile în sănătate, dar măcar pentru tinerii specialiști să nu se blocheze.

Eu sunt optimist că se vor putea angaja în 2025, cei care finalizează rezidențiatul în 2024 sau în 2025, după caz. Un rol important l-a avut și ministrul sănătății, și el a susținut povestea asta cu tinerii specialiști.”, a transmis Iulian Pope.

Blocarea posturilor ar duce la un nou exod al medicilor

O decizie contrară stipulată în Ordonanța trenuleț ar fi determinat tot mai mulți tineri medici, școliți în Universitățile din România să aleagă calea străinătății.

„Ar fi reprezentat încă un paradox al acestui sistem. Noi suntem puțini, eterogen distribuiți. E nevoie de oameni, nu se fac angajări, și după se plâng că pleacă medicii. Pleacă să-și găsească de muncă, fie să caută în mediul privat o alternativă, fie pleacă din țară. De asta pleacă, din cauza absorbției foarte proaste.”, a subliniat Dr. Marius Zaharia, medic rezident, membru în Adunarea generală a Colegiului Medicilor din București, pentru Libertatea.

O astfel de decizie ar fi însemnat „risipirea resursei umane, de care este nevoie, absolut degeaba, fără niciun motiv”, a mai spus medicul rezident.

Zeci de mii de medici români lucrează în străinătate

De altfel, datele colectate de Colegiul Medicilor din România arată că 57% din medicii tineri, sub 35 de ani, intenționează să emigreze. Asta și pentru că lipsesc perspectivele pentru medicii rezidenți, iar tot mai puține posturi sunt scoase la concurs de la an la an.

Totodată, România este pe primele locuri în topul țărilor care exportă medici și asistente în străinătate.

Doar în ultimii șapte ani peste 7.000 de medici au plecat din România în alte țări, în condițiile în care șara noastră ocupă penultimul loc din UE la numărul de medici pe cap de locuitor – 304,7 medici la suta de mii de locuitori.

Alte date, colectate în 2021, arătau că aproape 22.000 de medici români profesează în afara granițelor.

„Sănătatea este un domeniu critic, care se confruntă cu o lipsă de personal”, atrage atenția Dr. Rareș Vrîncianu. De aceea, e nevoie de excepții legate de angajări în sănătate.

„Dacă vom continua așa, de fapt se va accentua lipsa de personal din spitale. Eexistă deja deficit și medicii angajați fac în foarte multe unități mari eforturi pentru a putea oferi servicii medicale tuturor pacienților.

Blocarea angajărilor ar fi putut determina medicii deja angajați să cedeze presiunii și să migreze spre mediul privat sau în afara țării.

Totodată, există riscul să se piardă o întreagă generație de tineri specialiști, rezultatul final fiind nu de economisire a resurselor, ci de risipire a lor.”, adaugă acesta.

Ce este examenul de specialitate

Examenul de specialitate reprezintă etapa finală a pregătirii în rezidențiat și este organizat de Ministerul Sănătății în centre universitare acreditate. Doar medicii care au finalizat integral programul de pregătire pot susține acest examen, iar cei care îl promovează obțin titlul de medic specialist.

Dr. Rareș Vrîncianu spune că unii medici care au dat examenul de specialitate în 2024 sunt încă rezidenți, deoarece nu și-au finalizat programul de rezidențiat, care durează în medie 60 de luni. Asta pentru că rezidențiatul poate fi prelungit din cauza concediilor medicale, concediilor pentru îngrijirea copiilor copilului sau altor factori.

Medicii rezidenți pot participa la concursuri chiar dacă nu și-au încheiat rezidențiatul, dacă se află în ultimele luni de pregătire. Cei care promovează examenul de specialitate pot concura pentru posturi înainte de încheierea oficială a rezidențiatului.

„La majoritatea examenelor pentru un post de medic specialist se pot prezenta medici rezidenți care au promovat examenul de specialitate.

E o situație atipică, de obicei examenele se susțin la finalul etapei de pregătire, adică ne dăm examenul de bacalaureat după ce am terminat liceul, rezidențiatul după ce am terminat facultatea.

Dar ca să îți dai examenul de medic specialist, nu trebuie să ai rezidențiatul încheiat, trebuie să fii în ultimele șase luni de rezidențiat, în momentul înscrierii. Dai examenul de medic specialist, îl promovezi, dar rămâi medic rezident.”, ne lămurește reprezentantul medicilor rezidenți.

