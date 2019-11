De Cătălin Tolontan,

Contactați de ziar, Tiberiu Iorga, senior art director Lemon Studio, și David Pârvu, de la Owner ArtDefinition, doi șefi de la firmele angajate de PNL ca să facă promovarea lui Klaus Iohannis, au fost onești și au recunoscut implicarea omului de la CNA în campania electorală.

În schimb, Alexandru Kocsis spune că el are în continuare “multe contacte cu cei din PNL”, dar că nu s-a implicat în campania electorală și că întrebările Libertatea “mi se par, la fel cum a ieșit și pentru candidatul Dan Barna, că servesc alte interese și nu servesc căutarea adevărului”.

Alexandru Kocsis Cristea, 37 de ani, a fost numit membru CNA în noiembrie 2018, de către Partidul Național Liberal.

Psiholog de profesie, cu licență la Universitatea Spiru Haret și apoi cu master la Universitatea București, Kocsis este în PNL din 2008, a fost vicepreședinte al tineretului liberal și șef al Departamentului de Comunicare Online, “o poziție neretribuită”, după cum explică Kocsis pentru Libertatea.

După ce a ajuns în noiembrie 2018 membru CNA, cu statut de demnitar, Kocsis a renunțat la carnetul de partid, incompatibil cu noua sa poziție, care îi cere un nonpartizanat integral.

Alexandru Kocsis Cristea | Foto: Facebook.com

Mai multe surse susțin însă că Alexandru Kocsis nu a renunțat și la implicarea în activitatea online a partidului și că “este unul dintre coordonatorii neoficiali ai campaniei online de realegere a președintelui Iohannis”.

În număr de 11 și cu un mandat de 6 ani, membrii CNA sunt, conform legii:

garanții interesului public în domeniul comunicării audiovizuale;

demnitari cu rang de secretar de stat, cabinet și mașină;

sunt plătiți cu aproximativ 9.000 de lei net;

li se interzice să mai facă parte sau să reprezinte partidele din care au făcut parte, urmând să reprezinte exclusiv interesul public.

Recomandări Fals de proporții în lumea medicală! Foarte grav ce s-a descoperit despre șeful Comisiei de Nefrologie din România

Kocsis e un om rezonabil, care nu se bagă în discuții și stă tot timpul cu nasul în calculator. Da, știm și noi că are o legătură directă cu această campanie electorală. Membru CNA, cu mai mare vechime în instituție:

Libertatea a contactat două dintre firmele angajate de PNL pentru campania electorală în care liberalii îl susțin pe președintele în exercițiu și marele favorit al acestor alegeri, Klaus Iohannis.

Libertatea: “Ați discutat despre campania electorală cu domnul Kocsis?”

Tiberiu Iorga, firma Lemon Studio: “Evident că am discutat și cu dumnealui.”

Libertatea: “Vorbim despre campania electorală a domnului Iohannis?”

Tiberiu Iorga: “Exact.”

– Bună ziua, domnule Tiberiu Iorga, de la Libertatea și GSP sunt, înțeleg că sunteți senior art director la Lemon Studio?

– Da.

– Lucrați pentru campania PNL?

– Da.

– Faceți materialele de campanie pe online?

– O parte din ele. Dar ce vă interesează?

– Imediat vă întreb. De la cine luați OK-ul. De la domnul Kocsis?

– Nu, lucrurile acestea oricum sunt discutate în echipa dumnealor de campanie și aceasta este o chestiune destul de confidențială. Avem o procedură pe care o folosim. Sincer, nu am cunoștință despre cine dă OK-ul final.

Recomandări Iohannis folosește statul ca să se realeagă! Mărturiile a doi oameni din firmele angajate de PNL

– Bine, OK-ul final nu știți, dar ați vorbit acolo cu Alexandru Kocsis Cristea, asta ne interesează?

– Mi-ați spus un nume.

– Da, Alexandru Kocsis.

Ăăăăă. Știu despre problema pe care mi-o puneți, dar contractul nostru de confidențialitate cu dumnealor e să răspundem presei doar în termenii pe care îi avem. Nu pot să știu cine decide la PNL. Tiberiu Iorga, Lemon Studio:

– Am înțeles că nu știți cine decide, v-am întrebat dacă dumneavoastră ați vorbit cu Alexandru Kocsis? Asta nu poate fi confidențial.

– De-a lungul timpului, evident că am discutat cu dumnealui, da.

– Când?

– Nu am libertatea să răspund la aceste lucruri.

– Ce ați discutat cu domnul Kocsis ne puteți spune?

– Nu, evident că nu vă pot spune.

Campania electorală a lui Klaus Iohannis

– De ce?

– Pentru că sunt parte din contractul pe care îl avem cu PNL. Confidențialitatea îmi cere acest lucru și asta vă poate confirma oricine de la PNL. Unicul punct de contact cu ei este domnul Adi Manciu, din PNL.

– Când ați spus că “evident” că ați discutat cu dumnealui, cu domnul Kocsis, la ce v-ați referit, vă rugăm?

– Nu v-am spus așa.

Recomandări Fermier amendat de Garda de Mediu după ce a plantat 40.000 de arbori. Care e motivul

– Așa ne-ați spus: “evident că am discutat cu dumnealui”.

– M-am referit că, de-a lungul timpului, am discutat și cu domnul Kocsis, așa cum am avut cu mulți oameni din partid. Apreciez ceea ce faceți, mi se pare că încă faceți jurnalism de calitate.

– Încercăm. Bine, deci discuțiile pe care le-ați avut cu domnul Kocsis…

– Îmi pare rău că nu pot să vă răspund.

– Dar discuțiile au ținut de campania electorală, nu?

– Știu că reveniți la aceeași întrebare.

– Da. De vreme ce intră sub contract, discuțiile au ținut de campania electorală?

– Evident. Dar toate discuțiile pe care noi le avem țin mai mult sau mai puțin de campania electorală.

– Vorbim despre campania electorală a domnului Iohannis în cazul ăsta?

– Exact. Da, deci este o chestiune foarte clară. În același timp, există un singur om care decide și asta este tot.

-Am înțeles, vă mulțumim.



Alexandru Kocsis Cristea | Foto: Facebook.com

Kocsis ne-a zis: «Din afară s-a văzut foarte bine ce ați făcut data trecută la europarlamentare și ar fi un lucru bun să colaborați din nou». David Pârvu, Owner ArtDefinition:

– Bună ziua, domnule David Pârvu, lucrați pentru firma Owner Art Definition?

– Da.

– Lucrați pentru campania PNL a președintelui Iohannis?

– Noi lucrăm pentru PNL.

– Da, contractul cu ei îl aveți. Dar conținutul ține de campania președintelui Iohannis?

– Da, da, da. Noi documentăm regionalele.

– Ce înseamnă asta?

– Facem un rezumat foto-video a întâlnirilor din țară, la fiecare dintre ele, cu alegătorii.

– Și, mai departe, aceste materiale sunt distribuite pe net de către echipa de campanie?

– Da.

– Și cu cine lucrați, inclusiv cu domnul Alexandru Kocsis?

– Noi lucrăm cu Cosmin Costache și cu Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, el ne coordonează.

– Și cu domnul Kocsis?

– Îl știu pe domnul Kocsis, dar nu avem acum treabă cu el.

– N-ați vorbit cu dânsul deloc, în această perioadă?

– Ce să vă zic… Noi l-am cunoscut înainte de campanii și cumva am vorbit cu el înainte de campania asta. După aia ne-au preluat Cosmin Costache și Ionel Dancă.

Libertatea: Ce înseamnă că ați vorbit înainte cu domnul Kocsis? În ce a constat discuția legată de campanie cu domnul Kocsis?

David Pârvu: El ne-a zis: “Bă, eu cred că o să fie nevoie de voi, mergeți și să aveți o vorbă”.

– Mergeți unde?

– La partid, să vorbim cu Ionel Dancă.

– Îl cunoșteați de mult pe domnul Kocsis?

– Nu.

– V-a căutat dânsul?

– Da, ceva de genul.

– Prin cineva v-a căutat?

– Da, prin Robert Sighiartău, de aici (n.r. – din Sibiu), el e cel care ne-a contactat prima dată. Și după aia l-am cunoscut și pe Alex Kocsis, în vară.

– Și Alex Kocsis v-a indicat cu cine să vorbiți la PNL?

– Da, practic noi am colaborat cu ei în campania trecută, la europarlamentare, și am fost coordonați de Robert Sighiartău, el a fost șef de campanie. Așa l-am cunoscut pe Alex Kocsis și ne-a zis: “Din afară s-a văzut foarte bine ce ați făcut data trecută la europarlamentare și ar fi un lucru bun să colaborați din nou”.

Kocsis: “Am discutat cu oameni din PNL, dar nu cu alți oameni”

Alexandru Kocsis Cristea | Foto: Facebook.com

– Bună ziua, domnule Kocsis, cum ați participat la campania PNL legată de președintele Klaus Iohannis?

– În ce sens “cum am participat”? Mă întrebați ca și cum am participat.

– Da.

– Nu am participat.

– Noi avem mărturii că ați participat și că participați la campanie.

– Eu vă mărturisesc că, aproximativ, așa, știu despre ce e vorba și știu și unde bateți cu întrebarea, pentru că știu că acum o lună jumătate, două a fost un e-mail trimis în mai multe redacții de știri doar-doar agață cineva subiectul și face un subiect de campanie. Am amici în presă care mi-au spus despre acest e-mail, mi l-au și arătat.

– Nu înțeleg despre ce vorbiți. Dar, iertați-mă, v-au arătat e-mailul?

– Da, a fost un e-mail anonim.

– Nu știu dacă e OK ca ziariștii să vă arate un e-mail de la o potențială sursă…

– Păi care sursă, că dacă era anonim nu era nici o sursă.

– Foarte multe surse sunt anonime. Dar, în fine, asta e treaba lor. Revenind acum la tema concretă. Nu ați avut nici o discuție cu nimeni despre campania online…

– Eiii, Doamne, ferește! Eu am discuții cu foarte mulți oameni din Partidul Național Liberal pentru că am fost membru. Am foarte mulți prieteni în PNL, memoria nu se șterge.



Am foarte multe legături și foarte multe contacte cu oameni de acolo, din PNL. Am aceleași contacte pe care le aveam. Am opțiuni, votez și eu. Alex Kocsis, membru CNA:

– Dar noi avem mărturii că ați vorbit despre campanie nu cu oameni din PNL, ci cu oameni din afara PNL, angajați de PNL pentru campania lui Klaus Iohannis.

– Nu știu ce informații aveți. Eu vă pot spune, concret, că de acest departament de Comunicare Online eu m-am ocupat până în 2018.

– Mai exact, vă rugăm, până când?

– Nu mai știu exact, noiembrie-decembrie 2018.

– Revenim la întrebare. Nu ați vorbit cu nici un prestator de servicii pentru această campanie?

– Dar eu nu știu cine sunt prestatorii. M-ați întrebat total greșit. Eu vorbesc în continuare cu oameni din PNL.

– Dumneavoastră puteți califica întrebările greșite sau oricum, nu ne deranjează. Dar nu ne referim la oameni din PNL, ci la oameni din firmele care lucrează pentru PNL și care ne-au spus că au discutat cu dumneavoastră despre chestiuni ale campaniei președintelui Klaus Iohannis.

– Asta nu. Cu mine n-au discutat. După mine a rămas domnul Cosmin Costache.

– Și cu dânsul ați discutat despre campanie?

– E un prieten foarte bun de-ai mei. Dar ce discută fiecare om, privat… Eu am vorbit cu dumneavoastră din amabilitate.

– Iertați-mă, ați vorbit ca un om în serviciul public, nu ne-ați făcut un favor.

– Absolut. Legat de timingul ales pentru acest subiect în ultima săptămână de campanie, mi se pare…

Mi se pare, la fel cum a ieșit și pentru candidatul Dan Barna, că servesc alte interese și nu servesc căutarea adevărului. Mie mi-ar fi plăcut să mă întrebați mai mult despre activitatea CNA. Alex Kocsis, membru CNA:

Consiliul National al Audiovizualului | Foto: Hepta

– De acord, dar dacă e adevărat ce ne-au spus oamenii care lucrează cu PNL, asta înseamă tocmai că sunteți într-un conflict exact cu statutul dumneavoastră de membru CNA. Am înțeles că spuneți că nu e adevărat, dar ați avea o problemă de incompatibilitate.

– Da, așa ar fi.

Oamenii din PNL neagă

Orădeanul Bogdan Pater, coordonator PNL pe online pe regiunea de Nord Vest, susține că “mă știu cu Alex, dar statutul de membru CNA nu-l lasă să facă așa ceva. Deci nu, nu știu despre nici o implicare a lui în campanie”.

Rugat să spună dacă a discutat cu Alexandru Kocsis despre campania pe internet a președintelui Iohannis, Pater a spus: “Suntem prieteni, eu și Alex, de pe vremea când eram împreună în Tineretul Național Liberal, ne mai vedem la un vin, la o cafea, discutăm despre campanie și politică, dar sunt discuții particulare, nimic oficial despre campanie”.



Nu cred că se joacă nimeni cu așa ceva. Alex Kocsis este membru CNA, nu ar avea voie și eu nu l-am văzut implicat în această campanie electorală pe online. Bogdan Pater, coordonator PNL comunicare Oradea:

Același lucru l-a susținut un freelancer care lucrează pentru PNL, pe zona Constanța, Cosmin Zaporojan: “Eu îl știu pe Alex Kocsis de la o întâlnire la București, parcă în noiembrie, decembrie 2018, când am avut un curs cu cei care creează content pentru PNL. Dar de atunci n-am discutat și nu știu să fie implicat în această campanie electorală”.

Dancă, directorul executiv al campaniei PNL – Iohannis: ”Total fals!”



Ionel Dancă conduce, din poziția de director executiv de comunicare, campania PNL de susținere a președintelui Klaus Iohannis.

”Categoric nu există nicio implicare a lui Alex Kocsis”, a declarat el.



E total fals, de la nivelul meu nu am nici cea mai mică informație că așa ceva s-ar fi întâmplat. Ionel Dancă:

Întrebat de ce, atunci, există oameni care își asumă cu nume și prenume faptul că Alex Kocsis a participat la campania online, Dancă a spus: ”Nu știu ce informații au ei, de ce nivel sunt. Kocsis nu s-a oferit să ajute, nu i s-a cerut ajutorul, e total fals!”.

Citeşte şi:

Școala de aviație ascunde incidentele așa cum ascunde și examenele unde s-a copiat pe WhatsApp

Generalul lui Iohannis are un prieten imaginar plagiator? Lucian Pahonțu a publicat o carte copiată, dar șeful SPP spune că nu el este acel Lucian Pahonțu!

În mintea infractorului, partea a doua. Profilerul Poliției Române care îl analizează pe Gheorghe Dincă: “Este un coşmar când cel audiat nu ştie dacă spune adevărul sau dacă minte”

GSP.RO În trecut, i-a spart casa lui Pique, s-a cuplat cu el și au făcut doi copii. Acum, Shakira a spus totul despre relația ei cu Pique

HOROSCOP Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplăcute