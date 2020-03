De Cătălin Tolontan,

Raportul de sinceritate din momentul în care suni la serviciul de urgență a fost unul dintre factorii fundamentali pentru care, în Germania, deși sunt 4585 de cazuri are doar 9 morți, statistică de duminică dimineață, a explicat pentru ziar un medic român din Germania.



Cel mai încercat oraș al țării de pandemie este, și pentru că este cel mai mare, Bucureștiul, cu peste 30 de cazuri din peste 120 de cazuri pe plan național, cifrele evoluând de la oră la oră.

De pildă, ultimul caz anunțat în noaptea de sîmbătă spre duminică, cazul 121, a fost al unui bărbat din București, de 39 de ani, venit din Norvegia.

Echipajele de salvare întâmpină o nouă problemă, ”care ne pune în risc dacă nu suntem atenți”.



Oamenii sună la 112, spun că au simptome, dar nu declară de unde vin. Nu spun pentru că le e teamă că vor fi luați cu isoleta și cred că mai bine le luăm noi analizele și rămân acasă. Dar, unu, analizele nu se fac acasă și, doi, ne pun în risc de infectare.

Medic din Ambulanța București:

Un alt medic a explicat: ”Noroc că avem mănuși lungi și măști, la orice consultație și suntem precauți. Prima întrebare e de unde vin, cu cine au intrat în contact. Am avut situații în care abia atunci ne-au spus că vin din zonele afectate. Dacă am ști asta, am veni direct în costume. Îi rugăm să spună sincer la 112 de unde vin!”.

Ce faceți în momentul în care aflați că vin din Italia sau alte zone roșii? ”Le spunem că va veni un echipaj dotat, cu costume de protecție. Aceasta este procedura”.



Să se gândească că dacă infectează asistente, medici, șoferi, ei pot continua să consulte alți bolnavi și vor fi afectați alți oameni.

Medic de pe Ambulanță:

Un medic român care practică în nu departe de zona Heinsberg (zona roși a Germaniei) a contactat și el Libertatea și a explicat că eficiența nemților se bazează, printre altele, și pe încrederea dintre cetățean și autorități, ambele părți fiind sincere.



La cei fără risc nici măcar nu se măsoară parametrii vitali. Pe de altă parte se consideră că ce povestește pacientul în scurtul contact de la predarea cardului de asigurat (pentru luarea în evidență) este 100% adevărat.

Medic român din Germania:

