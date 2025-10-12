Cine riscă să fie înlocuit de inteligența artificială

Joe Turner, scriitor de 38 de ani, a pierdut 70% din clienți în doar doi ani, după ce companiile au început să folosească chatboți.

„Este o trădare. Ai pus sufletul și timpul tău în muncă, și apoi ești înlocuit de o mașină. Întotdeauna crezi că ‘niciodată nu mi se va întâmpla mie’”, spune Turner.

Potrivit Microsoft, aproximativ 85% dintre sarcinile din meseria sa pot fi realizate de IA. Alte joburi expuse includ istorici, programatori automați, vânzători, jurnaliști, DJ și analiști de date, cu procente de automatizare între 74% și 91%.

Cele 40 de meserii cel mai expuse IA

Potrivit unui studiu Microsoft și experților intervievați de Money, următoarele 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA:

1. Interpreți și traducători – 98%

2. Istorici – 91%

3. Matematicieni – 91%

4. Corectori – 91%

5. Programatori automați – 90%

6. Scriitori și autori – 85%

7. Asistenți statistici – 85%

8. Reprezentanți vânzări – 84%

9. Technical writers – 83%

10. Jurnaliști – 81%

11. Însoțitori pasageri – 80%

12. Operatori telefonici – 80%

13. Editorii – 78%

14. Educatori în managementul fermei și al gospodăriei – 77%

15. Politologi – 77%

16. Data scientists – 77%

17. Geografi – 77%

18. Prezentatori radio și DJ – 74%

19. Agenți de brokeraj – 74%

20. Web developers – 73%

21. Reprezentanți servicii clienți – 72%

22. Agenți conturi noi – 72%

23. Agenți ticketing și travel – 71%

24. Analiști de piață – 71%

25. Concierge – 70%

26. Profesori de afaceri – 70%

27. Consilieri financiari personali – 69%

28. Profesori de economie – 68%

29. Analiști management – 68%

30. Operatori switchboard – 68%

31. Telemarketeri – 66%

32. Agenți vânzări publicitate – 66%

33. Arhiviști – 66%

34. Comunicatori public safety – 66%

35. Profesori științe – bibliotecă – 65%

36. Promotori de produse – 64%

37. Modele – 64%

38. Specialiști PR – 63%

39. Angajați la ghișeu și închirieri – 62%

40. Hosts și hostesses – 62%

Meserii greu de înlocuit de Inteligența Artificială

Pe de altă parte, există meserii în care IA poate realiza foarte puține sarcini, rămânând dependente de abilitățile și judecata umană. de exemplu, inteligența artificială nu poate înlocui pompierii, asistenții medicali sau inginerii navali.

„Este foarte rar ca o tehnologie nouă să înlocuiască complet o profesie”, spune economistul Fabian Stephany de la Universitatea Oxford.

„Singurele excepții sunt joburile definite de o singură sarcină fără complexitate, cum ar fi operatorii de piste de bowling sau traducătorii de top identificați de Microsoft.”

Cele 40 de meserii mai puțin expuse IA

În schimb, următoarele 40 de joburi sunt extrem de greu de automatizat, IA putând realiza mai puțin de 10% din sarcinile lor:

1. Operator poduri și ecluze – 0%

2. Reparatori geamuri auto – 4%

3. Muncitori betoniști – 3%

4. Spălători vase – 3%

5. Operator dredge – 0%

6. Îmbălsămatori – 7%

7. Tehnician sănătate ochi – 4%

8. Supraveghetori pompieri – 4%

9. Șlefuitori pardoseli – 0%

10. Modelatori și fabricanti matrițe – 0%

11. Operator compresor gaz – 1%

12. Muncitori eliminare materiale periculoase – 4%

13. Muncitori întreținere drumuri – 3%

14. Operator tractoare și camioane industriale – 3%

15. Operator echipamente forestiere – 1%

16. Alimentatori și descărcători mașini – 5%

17. Menajere/curățători – 2%

18. Masaj terapeuți – 10%

19. Pregătitori echipamente medicale – 4%

20. Operator ambarcațiuni – 1%

21. Asistenți medicali – 7%

22. Muncitori petrol și gaze – 1%

23. Chirurgi orali și maxilo-faciali – 5%

24. Brancardieri – 0%

25. Operator mașini ambalare – 4%

26. Asistenți pictori/tencuitori – 4%

27. Pavare/acoperire – 1%

28. Flebotomist – rol esențial în asistența medicală prin colectarea, stocarea și pregătirea probelor de sânge – 6%

29. Operator piloni – 0%

30. Operator sisteme și instalații – 5%

31. Asistenți producție – 4%

32. Proteticieni dentari – 1%

33. Reparatori și instalatori șine feroviare – 0%

34. Asistenți acoperișuri – 2%

35. Lucrători pentru acoperișuri – 2%

36. Ingineri navali – 5%

37. Asistenți chirurgicali – 3%

38. Constructor anvelope – 3%

39. Reparator anvelope – 4%

40. Operator stații epurare apă – 0%

Cum să te pregătești pentru viitoarea piață a muncii

Specialiștii recomandă dezvoltarea abilităților legate de IA, chiar dacă jobul tău nu poate fi automatizat complet.

„Dacă un angajat este dispus să investească în profilul său și să învețe cum să folosească IA, nu ar trebui să fie îngrijorat, ba chiar ar putea avea un impuls în carieră”, spune Stephany.

De asemenea, autoritățile britanice investesc în formarea a milioane de lucrători și în integrarea educației digitale și a competențelor AI în școli și comunități, cu fonduri de 187 milioane de lire sterline.

„Toate joburile aflate sub amenințarea IA trebuie protejate. Altfel, cum vor câștiga oamenii bani?”, avertizează Christian Allen, producător audio, care a pierdut 7.000 de lire în ultimul an din cauza automatizării voiceover-urilor.

„Inteligența artificială poate mixa și pentru tine, așa că toate casele de producție din lume nu mai au nevoie de noi. Este destul de înfricoșător.”, spune Christian Allen.

El adaugă: „Nu voi mai face asta peste 10 ani.”

Și Geoffrey Hinton, cunoscut ca „Nașul inteligenței artificiale”, a dezvăluit care sunt locurile de muncă ce vor fi cel mai rapid înlocuite de AI.