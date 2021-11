În jur de 80 de suspecți au fost implicați în acest jaf din Walnut Creek, un oraș aflat la nord-est de Oakland, și pe care autoritățile îl descriu ca un furt de tipul „smash-and-grab” („sparge-și-ia”).

Hoţii au spart vitrinele cu ciocane şi au fugit în viteză cu bunurile. Potrivit relatărilor martorilor, aproximativ 25 de maşini au blocat strada în timp ce magazinul era jefuit.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3