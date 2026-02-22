Accidentul care i-a schimbat viața: „Mi-am văzut brațul la 20 de metri distanță”

Un accident rutier grav produs în Stuttgart, Germania, a schimbat complet destinul unui bărbat din orașul bulgăresc Dimitrovgrad. Conform publicației bgdnes.bg, Rusko și-a pierdut brațul în urma impactului și a trecut printr-o perioadă profundă de criză personală.

În cadrul unei emisiuni TV, el a povestit momentele dramatice ale accidentului, în care a fost implicat și un camion românesc.

„Am plecat să căutăm un magazin bulgăresc în Stuttgart, Germania. Din spate, un TIR românesc ne-a lovit și, din păcate, mi-am pierdut brațul. Am coborât din mașină și mi-am văzut brațul la 20 de metri distanță”, își amintește bărbatul.

Luni întregi de disperare, marcate de suferință, alcool și droguri: „Totul s-a destrămat”

După accident, Rusko a simțit cum totul în jur se prăbușește.

„Mi-a trecut prin minte, în anumite momente, să-mi pun capăt zilelor. Am pierdut locul de muncă în Bulgaria… eu am decis să-l pierd. Am pierdut omul de lângă mine. Tot eu am decis să-l pierd. Am pierdut apartamentul… din nou spun – eu am decis să-l pierd! Tot ce era rău, am început să-mi fac singur. Să mă distrug în fiecare zi”, mărturisește bărbatul.

El a vorbit despre lunile de disperare, marcate de alcool și droguri, perioadă în care s-a adâncit într-o stare de autoizolare și suferință.

Cea mai mare durere și drumul înapoi spre viață

Cea mai profundă rană, spune el, nu este pierderea brațului, ci singurătatea și visul neîmplinit de a avea o familie. „Aveam un vis… să am un copil. Cred că dacă aș fi avut un copil, aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat. Copilul, când se naște, te acceptă mereu așa cum ești. Știu că oriunde m-aș întoarce, m-ar întâmpina cu un zâmbet”, spune el, cu lacrimi în ochi.

După luni de disperare, prietenii i-au întins o mână de ajutor și l-au sprijinit să găsească forța de a continua. Astăzi, Rusko își dedică timpul cauzelor sociale și sprijinirii altor persoane aflate în dificultate.

„Dacă pot eu, puteți și voi”, spune el, demonstrând că și după cele mai grele lovituri, un om poate găsi drumul înapoi spre viață.

