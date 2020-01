De Daria Maria Diaconu,

Michelle Obama a publicat lista respectivă duminică, pe contul ei de Twitter. Pe lista celor 35 de melodii preferate ale fostei prime doamne a Americii se află, printre altele, „Soulmate”, de Lizzo, „Press”, de Cardi B, „Apeshit”, de The Carters, „Perm”, de Bruno Mars, şi „Cross Me”, de Ed Sheeran alături de Chance the Rapper & PnB Rock.

It’s about that time when New Year’s resolutions get a bit harder to stick to. To offer a little inspiration, I want to share my go-to #WorkoutPlaylist with you. These songs always seem to give me that extra boost to get through my toughest workouts. What’s on your playlist? pic.twitter.com/GFP56Yi9A6