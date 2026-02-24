Multe primării refuză procesarea cererilor

Fermierii avertizează că, din cauza unor obstacole administrative, finanțarea de 1.500 euro/1.000 mp riscă să rămână doar pe hârtie pentru mulți dintre producătorii mici.

Legumicultorii din zonele de tradiție trag un semnal de alarmă: multe primării refuză procesarea cererilor pentru ajutorul de minimis dacă fermierii au datorii la bugetul local.

Această barieră administrativă „îi scoate din joc” pe micii producători, deși obligativitatea privind plata taxelor locale nu este prevăzută în legislația națională care reglementează acest sprijin financiar pentru anul 2026.

În cel mai mare bazin legumicol din județul Galați, micii producători se lovesc de o barieră neașteptată. Primăria Matca a condiționat eliberarea documentelor pentru ajutorul de minimis de achitarea la zi a taxelor locale.

Măsura îi pune în dificultate pe mulți fermieri care, din cauza datoriilor la bugetul local, riscă să fie excluși din programul de sprijin pentru legume în spații protejate în 2026.

Obligativitatea achitării taxelor, o barieră de netrecut

Un producător local din Matca, Galați, avertizează că, fără o schimbare a regulilor impuse de primărie, accesul la subvenții va deveni imposibil pentru marea masă a fermierilor. Acesta subliniază că obligativitatea achitării datoriilor locale este o barieră de netrecut pentru cei aflați deja în dificultate financiară, riscând să transforme acest ajutor într-un instrument inaccesibil pentru cei care au cea mai mare nevoie de el.

„Oricum dacă domnul ministru al Agriculturii nu schimbă urgent legea aceasta foarte mulți fermieri vor pierde ajutorul acesta, căci dacă pentru unii 2.000-3.000 de lei datorie e o sumă mică, pentru agricultori e foarte mare când toate imputurile sunt scumpe”.

Și acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur provoacă îngrijorare în rândul agricultorilor români. Fermierii spun că piața va fi invadată de produse mult mai ieftine din America de Sud, iar producătorii locali nu vor putea concura cu aceste prețuri.



