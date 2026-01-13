Cât ar putea costa un kilogram de roșii după acord

Un semnal de alarmă vine din Glodeanu Sărat, unul dintre cele mai cunoscute bazine legumicole din România, unde cultivatorii de tomate se tem că acordul va lovi direct în legumicultura românească, scrie publicația Știri Diaspora.

Claudiu Breazu, fermier și unul dintre cei mai mari producători de tomate din bazinul legumicol Glodeanu Sărat, cu experiență în colaborarea cu marile lanțuri de hipermarketuri din București, spune pentru sursa citată că deschiderea pieței pentru produsele din Mercosur va pune o presiune uriașă pe fermierii români.

Potrivit acestuia, marile lanțuri de retail vor putea importa roșii la aproximativ 1,5 lei kilogramul, la care vor adăuga doar marja de profit, în timp ce producătorii români au costuri mult mai mari.

„Este normal să ne afecteze. Înțelegerea cu Mercosur ne afectează prima dată la tomate, apoi la toate celelalte. Costul de producție în România este undeva între 40 și 60 de eurocenți, iar Mercosur aduce cu 30, maximum 40 de cenți. Concurența va fi neloială”, a declarat Claudiu Breazu.

Vineri, 9 ianuarie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că premierul Ilie Bolojan nu i-a mai spus nimic despre acordul UE-Mercosur de când a respins memorandumul făcut către Ministerul Afacerilor Externe la finalul anului 2025.

„Noi nu avem cum să concurăm cu Mercosur”

Fermierul spune că problema nu se limitează doar la legume, ci va afecta și cerealele și fructele, unde diferențele de cost sunt și mai mari.

„La orice tip de legumă, la grâu, porumb, la orice, concurența este neloială, pentru că acolo costurile sunt mult mai mici. Noi nu avem cum să concurăm cu Mercosur niciodată”, a explicat acesta.

Claudiu Breazu critică și faptul că România a susținut acordul fără consultarea reală a fermierilor: „Președintele nostru a votat fără să se întâlnească cu niciun reprezentant al fermierilor. Organizația Interprofesională a Producătorilor Agricoli de Legume și Fructe nu a fost chemată la negocieri. Fac parte din OIPA și din alte cooperative, iar unii dintre cei mai mari producători nu au fost consultați”, a mai spus fermierul.

Avertisment dur: „Vor fi falimente în lanț”

Breazu avertizează că importurile masive la prețuri sub costurile de producție din România vor duce la reducerea drastică a suprafețelor cultivate și la falimente în lanț.

„Ferma mea produce între 700 și 800 de tone de legume. Când au fost probleme cu importurile din Macedonia, Turcia sau Albania, am avut pierderi de 40.000 de euro și eram aproape de faliment. Acum scenariul va fi mult mai drastic”, spune el.

Fermierul este convins că, în lipsa unor măsuri de protecție, legumicultura românească va dispărea treptat: „În cel mult cinci-șase ani, fermierii români vor fi doar în cărți. Peste zece ani o să ducem copiii la ferme ca la muzeu. În 2030 nu va mai rămâne nici 30% din suprafețele cultivate acum”, avertizează Claudiu Breazu.

Pe lângă preț, agricultorul ridică și problema calității produselor importate.

„La ei sunt foarte multe culturi modificate genetic, pentru producții mari, cu costuri mici. Retailerul va negocia strict după preț. Dacă importă cu 30 de eurocenți, nu va cumpăra de la mine cu 60 sau 70 de eurocenți”, a explicat fermierul.

Ce este acordul comercial UE – Mercosur

Acordul comercial UE–Mercosur este o înțelegere de liber-schimb între Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care reduce taxele vamale și facilitează importurile și exporturile între cele două părți. Mercosur este format din patru state principale din America de Sud: Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Împreună, acestea reprezintă o piață mare pentru exporturi europene, dar și o sursă importantă de produse agricole ieftine.

Acordul permite intrarea pe piața UE a mai multor produse din Mercosur cu taxe mai mici sau chiar zero, inclusiv carne, cereale, fructe și legume, cu care fermierii nu vor putea concura niciodată. Totuși, autoritățile susțin că România a votat acordul comercial UE–Mercosur doar după negocieri în care, alături de alte state europene, au fost introduse elemente suplimentare menite să protejeze producătorii români și europeni, în special din agricultură.

Fermierii spun însă că, fără măsuri clare și aplicabile, agricultura românească va dispărea încet-încet.