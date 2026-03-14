Alte persoane trimise în judecată în același dosar

Potrivit datelor de pe portalul instanțelor, au mai fost trimiși în judecată, în același dosar, Daniel Tiberiu Bucurescu, Sabina Gosav, Victor Foca, Simon Mark Perry, Ioan Florin Alupi și Silviu Cătălin Lucaci, acuzațiile fiind de trafic de droguri, faptă prevăzută de articolul 2 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Conform legislației, „cultivarea, producerea, fabricarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, transportul, procurarea sau deținerea de droguri de risc fără drept se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani”, iar în cazul drogurilor de mare risc pedeapsa poate ajunge la „5 până la 12 ani de închisoare”.

Investigația a început în anul 2018

Ancheta a devenit publică prima dată în aprilie 2019, atunci când procurorii DIICOT Iași au anunțat că de mai multe luni era monitorizată o rețea suspectată de trafic de droguri în municipiul Iași.

Investigația a început pe 17 septembrie 2018, conform anchetatorilor, atunci când autoritățile s-au autosesizat referitor la existența unei grupări care comercializa canabis (skunk) și pastile de ecstasy (MDMA) către consumatori din Iași, conform Mediafax.

Mihai Pleșu a fost reținut în aprilie 2019

Mihai Pleșu a fost adus în cursul anchetei la Iași, de la București, și reținut în aprilie 2019. Ulterior, acesta a fost pus în libertate sub control judiciar.

Conform procurorilor, bărbatul ar fi reprezentat „principala sursă de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din județul Iași”. Totodată, anchetatorii susțineau faptul că acesta ar fi încercat să înființeze o cultură indoor de canabis, fiind sprijinit de concubina sa.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor din 2019

Anchetatorii au identificat, în urma perchezițiilor din aprilie 2019, mai multe locații echipate pentru cultivarea plantelor de canabis.

Mai mult decât atât, au fost găsite diferite cantități de substanțe interzise, printre care cocaină, canabis, comprimate de ecstasy, hașiș și ciuperci halucinogene, dar și cântare electronice de precizie și grindere pentru mărunțirea substanței vegetale.

Judecătorii din Iași au respins la momentul anchetei propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Mihai Pleșu.

Atunci, avocații săi susțineau că „în șapte luni de supraveghere investigatorii sub acoperire nu au reușit nicio tranzacție cu Mihai Pleșu” și că la dosar nu ar exista probe suficiente pentru acuzațiile formulate.

„Este o nedreptate și îmi doresc să se dovedească treaba asta”

Mihai Pleșu declara, la momentul eliberării, că este nevinovat și că își dorește să dovedească acest lucru în instanță.

„Este o nedreptate și îmi doresc să se dovedească treaba asta. Eu lucrez cu copiii, cine își mai aduce copilul să facă terapie prin artă dacă m-au numit traficant de droguri?”, afirma el atunci.

