Cum s-a produs tragedia

Mihai, aflat la volanul unei mașini BMW M4 competition X drive 530 CP, primită recent cadou de la părinți, a pierdut controlul volanului în timp ce circula cu 140 km/h, izbindu-se violent de un copac, potrivit Observator News. Tragedia a avut loc duminică în jurul orei 22.57. Cei doi prieteni se întorceau de la o petrecere organizată la Palatul Snagov.

Mihai a accelerat, iar într-o curbă, viteza și lipsa de experiență i-au fost fatale. Vehiculul a ieșit de pe carosabil, a retezat un copac și s-a oprit într-un altul, impactul fiind devastator.

Pompierii de la Descarcerare i-au scos dintre fiare, dar tinerii nu mai prezentau semne vitale.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Palatul Snagov către D.N.1L, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă”, precizează Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

„Au fost găsiți de prietenii lor: Au ieșit de pe drum. Mi-e rău!”

Un alt grup de prieteni, aflat într-o mașină care circula în urma lor, a surprins momentul descoperirii epavei autovehiculului. Cu câteva clipe înainte, aceștia discutau îngrijorați despre viteza excesivă a lui Mihai.

„De aia îmi e şi frică să nu vină ca disperatul să facem dracului accident ca proştii. Tu nu vezi cum lipeşte fiecare pietricică. Ia mai uită-te pe locaţie atent la el, nu ştiu dacă cumva au ieşit de pe drum. Da, nu pot să cred. Mi-e rău”, se aude pe înregistrarea realizată de camera de bord, conform Observator News.

Când au ajuns la locul accidentului, prietenii celor doi tineri au fost întâmpinați de o priveliște șocantă: mașina era complet distrusă, iar nimeni nu părea să fi supraviețuit.

Acul kilometrajului rămăsese blocat la 140 km/h

Părinții lui David au sosit de urgență la locul accidentului. A fost singurul copil al familiei. Băiatul era cunoscut de vecini ca un tânăr respectuos și liniștit.

„Maică-sa e în şoc, taică-său e în şoc. Era un copil exemplu. Dacă mă întâlneam cu el de 5 ori pe stradă – era ca şi copilul meu – să trăiţi, să trăiţi, să trăiţi!”, a declarat un vecin.

Mihai, șoferul mașinii, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București. Cu toate acestea, tânărul dezvoltase o pasiune periculoasă pentru viteză. În urma accidentului, acul kilometrajului rămăsese blocat la 140 km/h.

De asemenea, în urmă cu doar două zile, tânărul se filmase conducând cu 300 km/h pe autostradă, la volanul aceluiași autoturism. Mașina de lux îi fusese oferită cadou de părinți, cu ocazia zilei sale de naștere ce urma să fie sărbătorită peste două săptămâni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE