„Am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere. Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație. Astăzi sunt deja pe secție, în rezervă, și am început recuperarea”, a transmis Mihai Leu pe Facebook.

În plus, fostul campion mondial la box a subliniat că procesul de recuperare necesită „răbdare” și „tărie”, însă este hotărât să-l parcurgă „până la capăt”

„E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt. Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat. Sper ca în curând să revin acasă și să vă dau vești din ce în ce mai bune”, a mai scris Leu.

La sfârșitul lunii aprilie, Mihai Leu a fost dus de la Hunedoara în stare critică la Spitalul Fundeni din București, unde a fost operat. Fostul campion a ajuns din nou în grija medicilor la sfârșitul anului trecut, când a fost internat tot la Spitalul Fundeni.

