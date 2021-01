Mihail Vlasov a fost condamnat, pe 3 noiembrie 2020, la 8 ani de închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

În 2016, DNA l-a trimis în judecată, acuzându-l că în perioada 2008-2014, în calitate de președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, a abuzat de funcția pe care o avea pentru a face mai multe demersuri „pentru obținerea unor foloase materiale personale și pentru persoane din anturajul său, în detrimentul instituției pe care o reprezenta”. Statul român a fost prejudiciat cu 61,5 milioane de lei, circa 12.000.000 de euro.

Acum, Vlasov, supranumit „Împăratul”, vrea să scape de o mare parte din ultima pedeapsă. Pe 11 ianuarie, fostul șef al Camerei de Comerț și Industrie le-a solicitat judecătorilor Curții de Apel Iași să constate că a executat o parte din pedeapsă.

El a susținut în contestația adresată Curții de Apel Iași că, pe baza unei sentințe emise în 2017, a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de închisoare.

Fostul avocat ieșean a adăugat că a fost liberat condiționat în urma executării unei jumătăți din pedeapsa respectivă, dar susține că i-au rămas 168 de zile executate care nu au fost luate în calcul.

„La data la care am început să execut pedeapsa de 8 ani, eu aveam executate și se impunea a fi deduse 168 de zile de arest preventiv, plus 870 de zile de detenție efectivă, plus 168 de zile suplimentare. În total, 1.202 zile de detenție executate deja. În această paradigmă, 3 noiembrie 2020 a fost ziua a 1.203-a de detenție!”, a arătat Vlasov.

Fostul avocat și judecător ieșean a adăugat că, pe 7 noiembrie 2020, a cerut conducerii Penitenciarului Iași să îi transmită care este data la care expiră pedeapsa de 8 ani de închisoare și care este cea la care devine eligibil în sensul îndeplinirii numărului de zile obligatorii pentru atingerea unei jumătăți din durata pedepsei respective.

Vă rog să fiu citat și audiat prin videoconferință, conform legii, întrucât vârsta mea, 77 de ani, și bolile cronice grave de care sufăr îmi îngreunează prezența fizică în fața dumneavoastră. Mihail Vlasov:

În opinia sa, el a executat deja aproximativ 4 ani din pedeapsa de 8 ani de închisoare, care i-a fost aplicată la începutul lunii noiembrie 2020.

Conform Codului Penal, în cazul condamnatului care a împlinit 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani

Magistrații au amânat pronunțarea pentru data de 26 ianuarie 2021, conform portalului instanțelor din România.

